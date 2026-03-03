企業URLを一括収集し、営業リストを大量作成できるChrome拡張「アツメール」提供開始のお知らせ
合同会社中小企業事業支援（本社：日本）は、営業リスト用の企業URL一括収集Chrome拡張「アツメール」の提供を開始いたしました。アツメールは、企業名のCSVファイルをアップロードするだけで、各企業のWebサイトURLを自動で検索・収集し、営業リストとしてCSV出力できるChrome拡張機能です。
買い切り14,800円（税込）・月額費用ゼロの価格設定で、営業リスト作成の最大のボトルネックであった「企業URLの手作業収集」を完全に自動化します。24時間の稼働で約10,000件のURLリストを収集可能。従来、1件あたり約30秒かかっていたコピペ作業（10,000件で約83時間）をワンクリックに置き換え、営業チームの生産性を飛躍的に向上させます。
製品の詳細・購入はこちら：
https://note.com/ai_kouritsu_/n/nec325cc806bb?sub_rt=share_pw
開発背景：営業リスト作成の「コピペ地獄」問題
新規開拓営業において、ターゲット企業のWebサイトURLリストは必須の営業資産です。フォーム営業・メール営業・競合分析--あらゆるアプローチの起点となるURLリストの作成は、営業活動の生命線と言えます。
しかし、現実の営業現場では、URLの収集作業に膨大な時間と労力が費やされています。検索結果を一つひとつ開き、URLをコピーし、スプレッドシートに貼り付け、また次のページへ--この「コピペ地獄」が、営業担当者の本来の業務時間を圧迫しています。
既存の営業リスト作成手段には以下の課題がありました：
● 手作業でのURL収集は1件あたり約30秒。1,000件で約8時間、10,000件で約83時間もの工数が発生
● コピペミスによるURL間違い・重複の混入で営業リストの精度が低下
● 営業リスト購入業者への外注は月額数万円のコストがかかり、ターゲットのカスタマイズも困難
● リスト作成に時間を取られ、架電・商談・クロージングなど「攻めの営業」に充てる時間が不足
アツメールは、この営業リスト作成の最大の非効率を「1クリックでリスト完成」に変えるChrome拡張として開発されました。
アツメールの主な特長
1. 企業名CSVをアップロードするだけでURL自動収集
企業名が記載されたCSVファイルをアップロードするだけで、アツメールが各企業のWebサイトURLを自動検索・収集します。Google検索結果やポータルサイトから該当企業のURLを取得し、整理されたリストとして出力。プログラミング知識や複雑な設定は一切不要です。
2. 24時間で約10,000件のURL収集を自動実行
バックグラウンドで自動稼働し、24時間で約10,000件の企業URLを収集可能です。手作業なら83時間以上かかる作業を、ツールを起動して放置するだけで完了。収集途中でもCSVダウンロードができるため、収集完了を待たずに営業活動を開始できます。
3. ノイズ除去機能で高精度な営業リストを出力
広告リンクや不要なドメインを自動的に除外し、純度の高い企業URLリストだけを抽出します。手作業で発生しがちなコピペミスや重複も排除されるため、営業リストの精度が飛躍的に向上。そのまま営業管理ツールやMA（マーケティングオートメーション）にインポート可能なCSV形式で出力します。
4. 買い切り14,800円 ― 営業リスト購入コストを大幅削減
営業リスト購入業者に依頼すると、月額数万円～のランニングコストが発生し、ターゲットのカスタマイズにも制約があります。アツメールなら14,800円の買い切りで、必要な業種・地域・条件に合わせたオーダーメイドの営業リストを何度でも自分で作成可能。外注費ゼロで営業リストの量産体制を構築できます。
