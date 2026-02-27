眼鏡エッジングマシンの市場の成長分析と動向予測レポート2026-2032 【GlobalInfoResearch】
眼鏡の快適な掛け心地と正確な視界を支えるために欠かせないのが、レンズをフレームにぴったりと合わせる「縁摺り（エッジング）」工程です。この工程を担う眼鏡エッジングマシンは、アイウェア業界の品質と効率を左右する重要な装置として、今、静かながら力強い市場成長を遂げています。特に、世界的な視力矯正需要の増加と、眼鏡製造現場における生産性向上への強いニーズが、この市場を大きく押し上げています。
このたび、GlobaI Info Research（本社：東京都中央区）は、「眼鏡エッジングマシンの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、眼鏡エッジングマシン市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
エッジングとは、未加工の眼鏡レンズ（レンズブランク）をフレームの形状に合わせて切削・研磨するプロセスです。眼鏡エッジングマシンは、トレーサー（形状読み取り装置）で取得したフレームの寸法データに基づいてレンズをカットし、あらゆるフレームへのレンズ装着を簡素化するための精密機器です。本レポートは、この眼鏡エッジングマシンに特化した世界市場分析を提供します。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1020912/eyeglass-edging-machines
市場分析：成長を支えるグローバルな視点
世界の眼鏡エッジングマシン市場は、2026年から2032年にかけて安定した成長軌道を描くと予測されています。この成長の背景には、以下のような要因があります。
世界的な眼鏡需要の拡大: デジタルデバイスの普及による近視人口の増加や、高齢社会における老視（老眼）人口の拡大が、新たな眼鏡需要を生み出しています。
アイウェアのファッション化: 眼鏡は単なる視力矯正具からファッションアイテムへと進化し、多様なフレーム形状への迅速な対応が求められています。
生産現場の効率化ニーズ: 眼鏡店や病院、レンズ加工所では、短納期・高精度なレンズ加工への期待が高まっており、作業効率を劇的に向上させる自動化された眼鏡エッジングマシンへの関心が高まっています。
当レポートのデータによると、世界の眼鏡エッジングマシン市場における主要プレーヤーには、Luneau Technology Group、Essilor、Nidekといったグローバル企業が名を連ねており、上位3社で世界市場の約45%のシェアを占めています。これは、技術力とブランド力が市場競争において重要な要素であることを示しています。
製品別・用途別市場分類と動向
眼鏡エッジングマシン市場は、製品タイプと用途によって明確にセグメント化されています。
製品別：
手動・半自動エッジングマシン: 現在、市場シェアの約70%を占める主力製品です。コストパフォーマンスに優れ、中小規模の眼鏡店や新興国市場で広く採用されています。オペレーターのスキルに依存する部分がありますが、基本的な加工ニーズに応えます。
