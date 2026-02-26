2026年3月18日（水）～29日（日）の12日間、福岡市内の飲食店約100店舗を舞台に、参加者1万人規模のハシゴ酒イベント「酒飲め福岡」を開催します。参加者は専用アプリを使って街を飲み歩き、提携店舗でスタンプを集めながら、街中で出会った参加者同士で"乾杯じゃんけん"を楽しむ--ただ飲み歩くだけでなく、人と人がつながる新しい体験型イベントです。チケット購入者全員に、十四代・而今・新政などの激レア日本酒が必ず当たる「プレミア日本酒ガチャ券」もプレゼントします。主催は、ITをバックグラウンドに持ち、その技術を駆使した専用アプリで"50種類以上の日本酒が1時間1,000円で飲み放題"を実現している日本酒バー「日本酒の学校 福岡赤坂本店」です。人と街と飲食店を、独自開発の"専用アプリ"でつなぐ新しい体験を生み出します。

■ 専用アプリを片手に飲み歩き、出会った人と"乾杯じゃんけん"

「酒飲め福岡」の楽しみ方はシンプルです。期間中、参加者は専用アプリを片手にお好きな提携店を巡ります。各店舗に設置されたQRコードを読み取ると、スタンプと来店ポイントを獲得できます。そしてこのイベント最大の特徴は"乾杯じゃんけん"。街やお店で他の参加者を見つけたら、相手のアプリ上のQRコードを読み取るだけで、じゃんけんがスタート。負けてもポイントが貯まるので、勝敗を気にせず気軽に声をかけられます。初対面の人とも「乾杯じゃんけんしませんか？」の一言で自然に打ち解けられる。一人参加でも、グループ同士でも、あちこちで乾杯と笑顔が生まれる仕組みです。

アプリには訪問店舗を一覧で確認できるスタンプラリー画面や、勝率・乾杯回数をスコア化するアクティビティ画面も搭載。どれだけ乾杯したかが"見える化"される、ゲーム感覚の街歩きです。

〈ポイントの仕組み〉

来店や乾杯じゃんけんの結果によってポイントが貯まります。▫️ 来店時・一店舗につき：200ポイント▫️ 乾杯じゃんけん実施時・勝ち：30ポイント・あいこ：20ポイント・負け：10ポイント

貯めたポイントは景品と交換できます。

たくさん飲み歩いて、たくさん乾杯じゃんけんするほど、交換できる景品の幅が広がる仕組みです。

ステッカーやキーホルダーといった気軽なアイテムから、おちょこやミニ枡までご用意しています。

※景品の交換は、開催期間中「日本酒の学校 福岡赤坂本店」にて。

■ 知らなかったお店も、安心して新規開拓できる「酒飲めセット」

すでに知っているお店を飲み歩くだけではもったいないです。今回、提携店が参加者向けに用意してくださった「酒飲めセット」は全て税込1,000円～2,200円の価格帯。お通し代やチャージ代があるかどうかもアプリで確認可能です。

気になっていた"あのお店"や、名前も知らなかった"このお店"までおトクな明朗会計で楽しむチャンス。例えば、参加チケットを購入し、3店舗を酒飲めセットでハシゴしても合計で5,000円前後から楽しめる気軽な価格設計になっています。※参加チケットは開催期間中ずっと有効です※各店舗での飲食代はチケットに含まれておりませんのでご注意ください

■他の参加者を可視化する専用リストバンド

参加者全員に専用リストバンドを配布します。街中やお店で参加者同士を一目で見つけられるようになり、「乾杯じゃんけんしませんか？」の声がけがさらに気軽に。リストバンドが"話しかけてOK"のサインになるので、一人参加でも安心して交流を楽しめます。乾杯じゃんけんをしてその場でお別れしても良し、「どこ行きましたか？次一緒にここ行きましょう！」という会話もまた良しです。※リストバンドは開催期間中「日本酒の学校 福岡赤坂本店」にてお受け取りいただけます。リストバンドを受け取らず、参加チケットとアプリのみでのイベント参加ももちろん可能です。

■ 参加チケット購入者全員への特典：プレミア日本酒ガチャ券

十四代・而今・新政など、一杯1,500～3,000円以上相当の激レア日本酒が"必ず"当たるガチャ券を全員にプレゼント。なかなかお目にかかれないプレミア日本酒を、この機会にぜひお試しください。日本酒好きの方はもちろん、普段日本酒はあまり飲まないという方にもおすすめです。※引き換えは、酒飲め福岡開催期間中「日本酒の学校 福岡赤坂本店」にてガチャ券ご利用は日本酒の学校 福岡赤坂本店での飲食が必要です。

■ パートナー企業との提携

イベントとの親和性が高い企業との提携も実現しました。・CHARGESPOT（株式会社INFORICH）全国設置台数No.1のモバイルバッテリーシェアリングサービス。長時間の飲み歩きでもスマホの充電切れを気にせず楽しめます。参加者の中から抽選で30分未満無料クーポンをプレゼントします。

・水なしで口に入れるだけのウコンサプリ「zekka よいシャット」（株式会社zekka）ドン・キホーテやAmazonなどで絶賛販売中の本商品を参加者全員に無料配布。ハシゴ酒のお守りアイテムです。※在庫がなくなり次第、配布終了。

■ チケット情報・特典

チケットは公式サイトから購入可能。早期購入ほどお得です。

購入時期価格（税込）2月26日～2月28日1,500円3月1日～3月14日1,800円3月15日～イベント開催中2,000円酒飲め福岡参加チケットは、早期購入がおトクです！購入後は専用アプリをダウンロードして連携。あとはスマホ片手に街を歩くだけです。

■ 代表コメント「会員制日本酒バー『日本酒の学校』を運営する中で、隣り合った見知らぬ人同士がお酒をきっかけに打ち解けていく場面を何度も見てきました。あの"乾杯の瞬間"を、一軒のお店の中だけでなく街全体に広げられないか--それがこのイベントの出発点です。アプリとリストバンドがあれば、一人でふらっと参加しても、街のどこかで誰かと乾杯が始まる。そんな12日間を福岡でつくりたいと思っています。」株式会社SAKEBI 代表 松下 晋作

■ イベントまとめイベント名酒飲め福岡 presented by 日本酒の学校 福岡赤坂本店開催期間2026年3月18日（水）～3月29日（日）開催エリア薬院・今泉・天神・大名・中洲・春吉・六本松 ほか参加店舗数100店舗前後イベント参加人数想定10,000人参加方法公式サイトでチケット購入 → アプリダウンロード＆連携チケット料金1,500円～2,000円（税込）※購入時期により異なります主催日本酒の学校 福岡赤坂本店提携・協賛CHARGESPOT（株式会社INFORICH）zekkaよいシャット（株式会社zekka）「酒飲め福岡」公式サイトhttps://www.sake-nome.info日本酒の学校 福岡赤坂本店 公式HPhttps://jsso.site/お問い合わせ先（公式LINE）https://lin.ee/SuWucq1お問い合わせ先（参加ご希望の店舗運営者様）https://lin.ee/bi8HtkX

