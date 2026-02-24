こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アライドテレシスとさくらインターネット、協業体制構築に関する基本合意を締結〜日本発のネットワーク環境とクラウドインフラを組み合わせ、公共・医療分野に向けたソリューションを協議〜
アライドテレシス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ、以下「アライドテレシス」）と、さくらインターネット株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：田中 邦裕、以下「さくらインターネット」）は、両社の製品・サービスの連携を通じて新たな協業体制を構築することを目的として、2026年2月24日（火）に基本合意を締結しました。
今回の基本合意は、アライドテレシスが提供するネットワーク機器およびその構築・管理を支援するサービスと、さくらインターネットのIaaS環境を組み合わせるものです。これにより、お客さまがITシステムを「より便利に」「より安心・安全に」利用できる状態の実現を目指します。両社は、ネットワーク管理とクラウド基盤の連携に関する技術検討を進めるとともに、地方自治体や中央省庁・医療分野などを対象とし、具体的なサービス展開に向けた協議を進めます。
アライドテレシスは、拠点から基幹ネットワーク、データセンター領域までを網羅するネットワーク機器と、それらの構築・管理を支援するサービスを提供する国内ネットワーク専業メーカーです。自治体や文教、医療分野を中心にネットワーク機器の導入・運用で多くの実績を有しており、長年にわたり各分野のIT基盤を支えてきました。
また、さくらインターネットの「さくらのクラウド（※1）」をはじめとするIaaS環境は、同社が運営する国内のデータセンターから提供されています。こうした特長から、地方自治体など高いセキュリティ要件や、国内での情報取扱いを求められるITインフラ基盤として活用されています。
今後もアライドテレシスとさくらインターネットは、国産事業者としての技術力と信頼性を生かし、安心・安全な IT 環境づくりを通じてデジタル社会の発展に貢献してまいります。
■ 両社からのコメント
アライドテレシス株式会社 上級執行役員 中島 豊
さくらインターネットさまとの基本合意は、ネットワークとクラウドの境界が変化し、一体化が進む姿を次世代IT基盤の在り方と捉え、その実現に向けて両社で取り組みを進める重要な一歩と考えております。クラウド利用の進展により、ネットワークは拠点にとどまらず、基幹やデータセンター領域までを含めた全体の再設計が求められています。アライドテレシスは日本発のネットワーク専業メーカーとして、日本企業を長年支えてきた知見を基に、さくらインターネットさまと連携し、これからの時代に適した安全なIT基盤の在り方を描いてまいります。
さくらインターネット株式会社 上級執行役員 郄橋 隆行
アライドテレシスさまとの基本合意を通じて、国産事業者同士がネットワークとクラウドというIT基盤の中核を連携させ、より安全で信頼性の高い利用環境の実現を進めてまいります。さくらインターネットは、国内で運営するデータセンターを基盤としたクラウドサービスを通じ、自治体・企業を問わず、高いセキュリティや国内完結性が求められる領域を支えてきました。両社の強みを掛け合わせることで、国産クラウドからネットワークまでを一体で支える新たな選択肢を提示し、日本のデジタル基盤の高度化に貢献してまいります。
■ 両社について
アライドテレシス株式会社
アライドテレシスは1987年創業、日本発でグローバルに展開するネットワーク機器メーカーです。スイッチや無線LANなどのプロダクトだけでなく、ITサービスやセキュリティも含めた研究開発から製造・販売を行う、ITインフラのスペシャリスト集団です。あらゆるシーンでDXのニーズが高まる中、複雑化するネットワーク課題をITで解決し、安全で持続可能な社会の実現に貢献します。
https://www.allied-telesis.co.jp/company/
さくらインターネット株式会社
さくらインターネットは、1996年創業のインターネット企業です。「さくらのクラウド」「さくらのレンタルサーバ」「さくらのVPS」などのクラウドコンピューティングサービスを、自社運営の国内のデータセンターから提供しています。「『やりたいこと』を『できる』に変える」の企業理念のもと、お客さまのご要望にお応えする多様なサービスを開発し、あらゆる分野に対応するDXソリューションを提案します。
https://www.sakura.ad.jp/corporate/
https://digitalpr.jp/table_img/631/128574/128574_web_1.png
（※1） パブリッククラウド「さくらのクラウド」は、2021 年に「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（通称：ISMAP）」に登録され、ガバメントクラウドの利用対象サービスにも、2025 年度末までに技術要件を満たすことを条件付で認定されています。
注）プレスリリースに記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
注）プレスリリースに掲載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。そ
の後予告なしに変更となる場合があります。また、プレスリリースにおける計画、目標などはさまざまなリスクおよび不確実な事実に
より、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。
