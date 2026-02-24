こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
オリックス銀行へ＋Connect（プラスコネクト）の「FACE CASH」サービスを提供開始
〜ネット銀行で初導入、カードレスにより事務の効率化を実現〜
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、オリックス銀行株式会社（本店：東京都港区、代表取締役社長：寺元 寛治）へセブン銀行ＡＴＭを活用したサービス「＋Connect」（プラスコネクト）の「FACE CASH」サービスを、2026年2月24日(火)より提供開始いたします。
「＋Connect」（プラスコネクト）はあらゆる手続き・認証をセブン銀行ＡＴＭで実現するサービスの総称です。その中に、セブン銀行ＡＴＭによる顔認証での入出金が可能な新サービス「FACE CASH」があります。
オリックス銀行では、本サービスをカードローン取引に導入いただきます。これにより、オリックス銀行のカードローンをご利用のお客さまは、事前に「FACE CASH」の利用登録をすることで、日本全国にある約28,000台のセブン銀行ＡＴＭで、どこでも手軽で簡単、かつ安心安全に、顔認証による入出金が可能になります。外出先での突発的な出費やローンカードの磁気読取不良が発生した場合にも、ローンカード不要でお取引ができるため利便性が増すほか、当社独自の顔認証を通じたセキュリティ対策により不正利用のリスク低減にもつながることが期待できます。
オリックス銀行においては、お客さまに便利で新しい金融体験の提供が可能になることに加え、カードの紛失・盗難・破損等による再発行手続きの減少が見込まれるため、事務負担の軽減にもつながります。さらに、当社「FACE CASH」サービスならではの、顔認証用パスコード・暗証番号・顔認証の組み合わせによる徹底した安心・安全の取組みもご評価いただき、このたびの導入決定に至りました。本サービスの導入は、ネット銀行で初の取組みとなります。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
１．ご利用イメージ
２．サービス内容
FACE CASH
３．サービス提供開始時期
2026年2月24日(火)
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
「＋Connect」（プラスコネクト）の詳細について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_255.html
FACE CASHのセキュリティ対策等について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_255_05.html#security
セブン銀行ＡＴＭの特長
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_192.html
