レンタルスペース予約検索サイト「TIME SHARING」を運営する株式会社あどばる(本社：東京都新宿区、代表取締役：中野 邦人)は、ぴあ株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢内 廣)と、2026年2月より複数のイベントを共同で企画・運営する協業を開始いたします。

本協業では、あどばるの会場ネットワーク・運営ノウハウと、ぴあが有するエンターテインメント領域における企画・制作力を掛け合わせ、新たな話題創出と集客力向上を目指します。





グレイドパーク渋谷 メインホール





協業イベント第一弾、第二弾は、あどばるが運営する「グレイドパーク渋谷」にて開催いたします。









■第1弾イベント：俳優・中村優一氏によるファンミーティング

第1弾として、俳優・映画監督・演出家として多方面で活躍する中村優一氏によるファンミーティングを開催いたします。多彩な才能を持つクリエイターとファンが直接交流できる貴重な機会となります。





第1弾イベント：俳優・中村優一氏によるファンミーティング





開催日程：2026年2月21日(土)

会場 ：グレイドパーク渋谷(東京都渋谷区道玄坂2-29-5 渋谷プライム5F)









■第2弾イベント：朗読劇「おいしいコーヒーの嗜み方」

第2弾として、声優朗読劇イベントを開催いたします。次世代を担う若手声優が朗読劇を通じて表現力を磨き、観客の前でパフォーマンスを披露する実践の場を提供します。





第2弾イベント：朗読劇「おいしいコーヒーの嗜み方」





開催日程： 2026年3月6日(金)～3月12日(木)

会場 ： グレイドパーク渋谷(東京都渋谷区道玄坂2-29-5 渋谷プライム5F)

URL ： https://www.soda-rodokugeki.jp/oishii-coffee/





※出演者やチケット情報などの詳細は、決定次第、公式サイトにて順次発表いたします。









■協業の背景と目的

近年、エンターテインメント分野においては「没入感」「一体感」を重視した体験型イベントへのニーズが高まっています。あどばるが展開する“非日常空間”をテーマとした会場ブランド「グレイドパーク」は、ファンミーティングや朗読劇、トークイベントなどにおいて、出演者と観客の距離感を活かした演出が可能な空間として注目されています。





今回の協業により、ぴあが長年培ってきたコンテンツ企画力・制作力と、あどばるの空間プロデュース力・運営体制を融合させることで、従来のホール型イベントとは異なる、新しいエンターテインメント体験の創出を実現してまいります。









■あどばるの社会貢献への取り組み ～若手エンタメクリエイター応援プログラム～

若手クリエイターにとって、ファンとの直接的な交流や舞台経験は、表現力を磨き、キャリアを築くうえで欠かせない重要な機会です。

しかし、従来の会場レンタルでは高額な固定費用が事前に発生するため、次世代を担う若手クリエイターにとって金銭面での大きな課題となり、挑戦の機会を十分に得られないケースもありました。





このような課題を解決するため、今回のぴあ株式会社との協業イベントを機に、あどばるは新たな取り組みに挑戦いたします。キャリア形成期にある若手エンタメ関係者を対象とした特別料金プログラムを導入し、固定の会場費を事前にお支払いいただくのではなく、イベント終了後に実際の集客に応じて会場費をお支払いいただく「成果連動型」という新しい料金形態に挑戦してまいります。これにより、初期費用の負担を大幅に軽減し、若手クリエイターがより安心してイベント開催に挑戦できる環境を提供いたします。

本取り組みを通じて、才能ある若手に「挑戦する機会」を提供し、ファンや観客との直接的な交流による創作活動の活性化、若手クリエイターの成長とキャリア構築の支援、そして日本のエンタメ業界全体の底上げと持続的な発展に貢献してまいります。なお、通常のレンタルスペースサービスにつきましては、従来通りの料金体系にてご利用いただけます。









■今後の展開

第1弾・第2弾イベントを皮切りに、演劇、トークイベント、体験型イベントなど、ジャンルやテーマの異なる多彩な企画を「グレイドパーク渋谷」をはじめとする会場や、「TIME SHARING」ネットワーク内の主要スペースを活用し、開催していきます。

あどばるは本協業を通じて、スペースシェアリング事業の枠を超え、エンターテインメント体験を生み出す“場づくり”企業として、才能ある若手クリエイターが輝ける「場所」と「機会」を提供し続けることで、日本のエンタメ業界の未来を共に創造してまいります。









■会社概要

ぴあ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 矢内 廣

所在地 ： 〒150-0011 東京都渋谷区東1-2-20 渋谷ファーストタワー

設立 ： 1974年12月

事業内容： 興行の主催、チケット流通、会場の運営、

スポーツ団体や会場へのソリューション提供、

メディアの企画・編集、会員・カード運営など

URL ： https://corporate.pia.jp/





株式会社あどばる

代表者 ： 代表取締役 中野 邦人

所在地 ： 〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-4-10 KDX東新宿ビル 5階

設立 ： 2016年6月

事業内容： スペースシェアリング事業、不動産売買事業、

M&A・不動産仲介事業、サブリース事業、

飲食ケータリング・デリバリー事業

URL ： https://adval.jp/





＜サービス内容＞

レンタルスペース予約検索サイト「TIME SHARING」は、エリア・用途・人数から貸し会議室・レンタルスペースを探せるスペースシェアサービスです。

駅近の好立地を中心に、ビジネス利用に特化した会議室から、パーティー・撮影・イベントに適した空間まで、300室以上の多彩なスペースを30分単位から手軽にご利用いただけます。

社内会議やセミナー、研修といったビジネス用途に対応した「TIME SHARING」、懇親会、オフ会、季節イベントなど、さまざまなシーンに対応した「グレイドパーク」等様々な会場をご用意しております。





「TIME SHARING」URL： https://time-sharing.jp/?ref=ASSAF0000667&utm_source=ts_affiliate_pressrelease&utm_medium=referral_press&utm_campaign=ASSAF0000667_press_pia_collabo





TIME SHARING