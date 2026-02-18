2026年2月18日（水）株式会社マサールPremium Being Whiteday 2026” を開催― マカロン、ショコラ、焼菓子で贈る、上質なホワイトデーギフト ―

ショコラティエ マサール（本店：札幌市中央区南十一条西18丁目1-30）は、2026年ホワイトデーに向け、期間限定フェア「Premium Being Whiteday 2026」を直営店舗および公式オンラインショップにて順次開催しております。大切な方へ想いを伝えるホワイトデーにふさわしい、北海道産素材を活かした素材・技・美しさにこだわったマカロンや彩り豊かなショコラと焼菓子、贈り物に最適なギフトセットなどを多彩にラインナップしております。

「上質な時間を贈る」をテーマに、贈る人・受け取る人の心に残るギフトを、ご提案いたします。

商品ラインナップ

マカロン 6個入 価格：2,592円（税込）

北海道産素材の風味を引き出したカラフルなマカロンはホワイトデー限定商品です。やさしい色合いと繊細な味わい、なめらかなクリームが特徴であり、特別なひとときを演出いたします。専用ボックス入りで、贈り物に最適です。

Selection 5 Color's（セレクション ファイブカラーズ） 価格：5,994円（税込）

ハート型のカラフルなデザインが印象的なショコラの詰め合わせです。ショコラティエ マサールならではの確かな技術により、見た目の華やかさと奥深い味わいを両立させました。

ショコラブラウニー クローバー

価格：130g 1,728円（税込）／65g 1,080円（税込）

クルミたっぷりのブラウニーを二度焼きして"カリッサクッ”とした食感に仕上げ、マサールオリジナルチョコレートでコーティングした人気商品です。ホワイトデー限定のクローバーデザインでご用意しております。

クローバーギフト スクエア 価格：3,240円（税込）※画像商品クローバーギフト スタンド 価格：2,160円（税込）

ショコラや焼菓子を組み合わせたリボン付きのホワイトデー限定ギフトセットを2種類ご用意いたしております。用途やご予算に合わせて選びやすいラインナップです。

ホワイトデーギフト（イエロー／ブルー／ピンク） 価格：2,160円（税込）～4,320円（税込）

焼菓子とショコラ菓子を詰め合わせたリボン付きのホワイトデー限定ギフトセットです。カラーごとに印象が異なり、贈る相手に合わせてお選びいただけます。

公式オンラインショップでは、ホワイトデー対象商品が5％OFFとなるWEB限定キャンペーンを2026年2月28日（土）まで実施いたします。遠方の方へのギフトやまとめ買いにもおすすめです。

販売場所：・ショコラティエ マサール 各直営店（※マカロンの販売は札幌市内限定）

※数量限定商品のため、なくなり次第終了となります。

■ショコラティエ マサールについてショコラティエ マサールは、「チョコレートの専門店」が北海道ではまだ馴染みの薄かった1988年、パリの街角で出会ったショコラの味に魅了された創業者(古谷 勝)が札幌で開業いたしました。札幌市内4店舗と新千歳空港に2店舗を構え“札幌のチョコレート屋さん”として地元の方々から愛されております。ショコラを通じて世の中に感動を提供することをモットーに。創業以来、私たちは手作りの「ショコラ」の美味しさを多くのお客様へ伝えることを使命に、チョコレート作りを続けてまいりました。最高の技術を追求する北海道最大級のショコラティエチームが作りだす、世界を代表する最上質カカオと厳選された北海道素材との融合をご堪能いただけます。本店では格式と伝統を誇る札幌本店を代表する「ヴァンドゥーズ」によるおもてなしの中、お買い物をお楽しみいただけます。また、お取り寄せスイーツとしても「ショコラティエ マサール」の美味しさを全国へお届けしております。

■会社概要会社名 ：株式会社マサール設立 ：1988年代表 ：代表取締役 古谷 健従業員数：100名(パート、アルバイトを含む)店舗 ：本店、札幌三越店、大丸札幌店、新千歳空港出発ロビー店、 新千歳空港ゲートラウンジ店、COCONO SUSUKINO店 オンラインショップ

最新情報につきましては、店舗もしくは公式ホームページ、SNS等をご確認ください。

公式HP ：https://masale.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/chocolatiermasale/

Facebook ： https://www.facebook.com/masale1988/

所在地 ： 〒064-0811 札幌市中央区南11条西18丁目1-30URL ： https://masale.jp/

■本件に関するお問い合わせ先株式会社マサールTEL ： 011-551-7002FAX ： 011-513-6644Mail： info@masale.jpURL：https://www.masale.jp