¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡ÛËÌ³¤Æ»¥Ð¥¿ー¡ßÇ»¸ü¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¤ÎìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¡Ö¥·¥ç¥³¥éー¥¸¥å¡×¿·È¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¤¤Î¤È¤ä¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÅÄ±Ñ»Ë¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¿ー¹á¤ë¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¤òÇ»¸ü¤Ê¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥·¥ç¥³¥éー¥¸¥å¡×¤ò1·î29Æü(ÌÚ)¤è¤ê¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¿ー¹á¤ë¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¡ßÇ»¸ü¤Ê¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³ ¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°
ËÌ³¤Æ»»º¥Ð¥¿ー¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢Á¡ºÙ¤ÊÇö¾Æ¤¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¤Ë¡¢Ç»¸ü¤Ê¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤Þ¤È¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥ë¥¯¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÇ»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¤Î¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¡¢Ë§½æ¤Ê¥Ð¥¿ー¤Î¹á¤ê¤¬¤è¤êÌ£¤ï¤¤¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¿ー¹á¤ë¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã
Çö¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¥¯¥Ã¥ー¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤ÎË§½æ¤Ê¥Ð¥¿ー¤Î¹á¤ê¤¬¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿Á¡ºÙ¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¡£
Ç»¸ü¤Ê¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
¥ß¥ë¥¯¤ÎÉ÷Ì£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡£¸ý¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤È¤í¤±¤Æ¡¢Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¥·¥ç¥³¥éー¥¸¥å¢£²Á³Ê¡§6¸ÄÆþ 1,300±ß(ÀÇ¹þ)¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡10¸ÄÆþ 2,000±ß(ÀÇ¹þ)¢£¾ÞÌ£´ü¸Â¡§À½Â¤Æü¤«¤é90Æü¢£ÊÝÂ¸ÊýË¡¡§Ä¾¼ÍÆü¸÷¡¢¹â²¹Â¿¼¾¤òÈò¤±ÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£ÈÎÇäÆü¡§2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë～4·î¾å½Ü¤Þ¤Ç
²ñ¼Ò³µÍ×
名称:株式会社きのとや　所在地:北海道札幌市東区東苗穂5条3丁目7-36設立:1985年12月　代表:代表取締役社長　中田英史公式サイト:https://www.kinotoya.com/公式SNSアカウントInstagram :@kinotoya (https://www.instagram.com/kinotoya/)LINE :@kinotoya (https://lin.ee/ZzKQhCP)X(旧Twitter):@kinotoya (https://x.com/kinotoya)「きのとや」は、1983年に北海道・札幌で誕生した、40年以上続く洋菓子店です。北海道の豊かな恵みを大切にこの地でお菓子づくりを続け、美味しさで感動をお届けします。