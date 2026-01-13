濱の四季(運営：株式会社まちづくり小浜 代表取締役：御子柴 北斗)は、2026(令和8年)1月10日(土)より、小浜の伝統食である「若狭おばま醤油干し」の「鯖」と「穴子」を使用した「鯖濱丼」と「穴子濱丼」の2種類の丼の販売を開始いたします。





鯖濱丼

穴子濱丼





■「若狭おばま醤油干し」とは？

多種多様な魚が集まる小浜市では、古くから受け継がれている「醤油干し」という伝統食があります。一般的な塩干しやみりん干しではなく、醤油ベースの調味液に付け、一晩若狭の風で干したシンプルな加工で魚の旨みを引き立て、ふっくらとした食感と香ばしさが特徴です。古くから地域で親しまれている干物で、「御食国」の歴史を引き継ぎ、魚の加工技術の到達点として、歴史の積み重ねが感じ取れる一品です。









■料理説明

≪新メニュー≫

【鯖濱丼】

価格：1,900円

内容：・鯖濱丼・わかめ汁・くみたま豆腐・〆の出汁





「若狭おばま醤油干し【鯖】」は、醤油の香ばしさと脂ののった鯖の旨みが味わえます。

濱の四季では、「若狭おばま醤油干し【鯖】」と当店1番人気の「濱盛り丼」を一つの桶(丼)に入れ、伝統食とお魚の旨味を一緒にご堪能いただけます。

別々に食べて両方の旨味を感じてもらい、【鯖】の醤油干しを崩しながらご飯と混ぜて海鮮と一緒に昆布の出汁をかけて食べることで醤油干しの香ばしさと海鮮の旨みのハーモニーを楽しむことができます。





鯖濱丼 セット内容





【穴子濱丼】

価格：2,200円

内容：・穴子濱丼・わかめ汁・くみたま豆腐・〆の出汁





「若狭おばま醤油干し【穴子】」は、一匹ずつ炭火でじっくり焼いているので穴子がふっくらとしつつもカリッとした香ばしい食感が味わえます。

濱の四季では、「若狭おばま醤油干し【穴子】」と当店1番人気の「濱盛り丼」を一つの桶(丼)に入れ、伝統食とお魚の旨味を一緒にご堪能いただけます。

別々に食べて両方の旨味を感じてもらい、【穴子】の醤油干しと海鮮を混ぜながら昆布の出汁をかけて食べることで醤油干しの香ばしさと海鮮の旨みのハーモニーも楽しむことができます。





穴子濱丼 セット内容





合わせて、毎年好評の冬の期間限定「若狭牡蠣」を使用した「若狭牡蠣の天ぷら定食」「若狭牡蠣の天丼」「若狭牡蠣の酒蒸し」の3メニューも1月より販売開始！





若狭牡蠣の天ぷら定食

若狭牡蠣の天丼





この機会にぜひ小浜にお越しください。









■店舗概要

店舗名 ： お食事処「濱の四季」

所在地 ： 〒917-0081 福井県小浜市川崎3-5

電話番号 ： 0770-53-0141

FAX番号 ： 0770-53-0408

営業時間 ： 11:00～15:00(ラストオーダー14:30)

定休日 ： 第3木曜日(祝祭日は営業)・年末年始(不定休)

ウェブサイト： https://hamanoshiki.jp