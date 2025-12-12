こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【ダイキン】ベトナムにおけるソリューション事業強化に向けアングエン社の買収に基本合意
ダイキン工業株式会社は、子会社のダイキンベトナム社（Daikin Air Conditioning Vietnam、本社：ホーチミン市）を通じ、ベトナムの有力計装システムインテグレーターであるアングエン社（Anh Nguyen Trading Technical Service、本社：ホーチミン市）の買収に関し、基本合意しました。買収手続きは関係当局の承認を経て、2026年度第1四半期に完了する予定です。
ベトナムでは急速な経済発展に伴うエネルギー消費の増加と、2050年カーボンニュートラルという国際公約（VNEEP3を核とする政策）を受け、企業におけるエネルギー効率化が急務となっています。この背景から、工場、ホテル、商業施設を中心に、エネルギー効率化と建物管理の高度化へのニーズが拡大しています。特に、建物全体の消費エネルギーを大きく左右する空調設備の高度な運用・制御技術の導入が不可欠です。
ダイキンは空調機器の販売に加え、省エネ運用や保守・メンテナンスなどのソリューション提案を強化してきました。今回の買収は、建物全体の管理を担うビルディングマネジメントシステム（BMS）との連携を早期に確立し、空調と建物制御の統合を通じた新たな価値創出のための戦略的な取り組みです。
アングエン社はBMSの設計・施工、プロジェクト管理において高い技術力を有し、国内大手デベロッパーやゼネコンから厚い信頼を得ています。
ダイキンは、工場やホテルを中心に豊富な納入実績を持つアングエン社の能力と顧客基盤を活かし、空調機器と建物制御を一体で提案できる体制を構築します。これにより、建物の快適性と信頼性を高めながらエネルギー効率を最大化する付加価値の高いソリューションを顧客へ提供し、ベトナム市場における省エネ化とカーボンニュートラル社会の実現に貢献していきます。
【アングエン社の概要】
会社名：Anh Nguyen Trading Technical Service Joint Stock Company
本社：ベトナム共和国ホーチミン市
代表者：マネージングダイレクター Nguyen Thanh Thai
設立：2006年
事業概要：ビルマネジメントシステム、防災・監視システム等の設計・販売・保守
本件に関するお問合わせ先
ダイキン工業株式会社 コーポレートコミュニケーション室
大阪（06）6147-9923／東京（03）3520-3100
