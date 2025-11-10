はちのす制作の代表がトークイベント「webマーケティングにwebページは必要か?!」で講演します
営業資料の受注率やLPの成約率を上げるためのアンケート調査・考察、法人のリード獲得支援、ホワイトペーパー・プレスリリース・営業資料の作成、SEO記事作成・オウンドメディア運営を中心としたコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作（本社：東京都、以下「はちのす制作」）の代表が、品川区立西大井創業支援センター主催のトークイベント「webマーケティングにwebページは必要か?!トークセッションで徹底解剖（ https://port2401.jp/20251112event/ ）」で2025年11月12日に講演いたします。
西大井創業支援センター様は起業前後の方の伴走支援を行う品川区立の創業支援施設です。
施設の愛称は「PORT2401」で、テーマを「ここから始まる起業の航路」として、起業イベントの開催やコワーキングスペースの提供、創業を考えている方に無料相談を行うなど、様々な起業支援を行っております。
この度、西大井創業支援センター様が2025年11月12日に開催するトークイベント「webマーケティングにwebページは必要か?!トークセッションで徹底解剖」に弊社はちのす制作の代表が講演をいたします。
起業したばかりの方や、これから自社の商品・サービスを世に広めていきたいと考える皆様にとって、Webマーケティングは避けて通れないテーマですが、本イベントでは、「Webページは本当に必要なの？」「お金や時間をかけずに集客するにはどうすればいい？」など、多くの疑問や不安について専門家と共に徹底的に議論し、参加者のビジネスを成功に導くヒントをお伝えできればと考えておりますので、以下より事前申し込みの上、ぜひご参加ください。
「webマーケティングにwebページは必要か?!トークセッションで徹底解剖」
・開催日時：2025年11月12日（水）18:30より受付、19:00より開始
・場所：〒140-0015 東京都品川区西大井1-1-2（Jタワー西大井イーストタワー 2階）
・詳細URL：https://port2401.jp/20251112event/
【運営サービス】
・アンケート調査×ホワイトペーパー制作サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/surveys-white-paper/
・プレスリリース運用支援サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/press-release/
・SEOブランディング記事作成サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/seo-branding/
・被リンク獲得代行サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/hirinku-kakutoku-daikou/
・千葉県特化型 Instagram キャンペーンPRサービス「 # Chiba Booster（チバブースター）」：https://hachinosu-seisaku.co.jp/chiba_booster/
・公式YouTubeチャンネル「はちのすマーケティングラボ」：https://www.youtube.com/@hachinosu-seisakuCH
【会社概要】
・会社名：株式会社はちのす制作
・URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/
・本社所在地：〒140-0015
東京都品川区西大井１丁目１-２
Jタワー西大井イーストタワー ２階 品川区立 西大井創業支援センター
・電話番号：050-5050-3124
・事業内容：
- 営業資料の受注率やLPの成約率を上げるためのアンケート調査・考察
- 法人のリード獲得支援
- ホワイトペーパー / プレスリリース / 営業資料 の作成
- ブランディングを強化するSEO・AIO・LLMO対策のコンテンツ制作
- インスタグラムPRサービス # Chiba Booster / インスタ顧問
・設立：2023年8月
【お問い合わせ先】
株式会社はちのす制作 マーケティング課 大黒
電話番号：050-5050-3124
Mail：dgmark@hachinosu-seisaku.co.jp
配信元企業：株式会社はちのす制作
