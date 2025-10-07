量子暗号市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月27に「量子暗号市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。量子暗号に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
量子暗号市場の概要
量子暗号市場に関する当社の調査レポートによると、量子暗号市場規模は 2035 年に約 2783.8百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 量子暗号市場規模は約 381.1百万米ドルとなっています。量子暗号に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 22.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、量子暗号市場シェアの拡大は、耐量子暗号（PQC）と暗号アジリティに関する規制上の義務付けと標準規格の制定によるものです。当社のアナリストチームは、2024年8月に米国商務長官が承認する主要なFIPSを3つ特定しました。これらの採用は、耐量子暗号と関連標準規格の採用を義務付けるものとなるでします。したがって、このような規制の推進は、公的機関や民間企業に暗号化システムのアップグレードを迫ることになり、ベンダーにとってビジネスチャンスを生み出すでします。
量子暗号に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/quantum-cryptography-market/109002
量子暗号に関する市場調査では、金融セクターにおける「今すぐ盗んで後で解読する」脅威の高まりにより、市場シェアが拡大する可能性があることも明らかになりました。サイバーセキュリティの脅威の高まりを受け、主要銀行当局はProject Leapなどのプログラムを立ち上げ、耐量子暗号プロトコルを積極的にテストしています。さらに、金融セクターによるQKD/PQC/ハイブリッドソリューションへの早期投資は、市場の関係者に大きな収益機会をもたらすと期待されています。
しかし、標準化と相互運用性の断片化は、今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。例えば、QKDプロトコルの統一規格が存在しないことで、ベンダーは独自のソリューションを開発せざるを得なくなり、利益率が低下するという課題が生じています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331258&id=bodyimage1】
量子暗号市場セグメンテーションの傾向分析
量子暗号市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、量子暗号の市場調査は、コンポーネント別、アプリケーション別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
量子暗号市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-109002
アプリケーション別に基づいて、量子暗号市場はネッネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、データベースセキュリティに分割されています。これらのうち、アプリケーションセキュリティは予測期間中に成長が見込まれています。量子暗号におけるアプリケーションセキュリティは、量子技術を利用したサイバー脅威に対するソフトウェアアプリケーションのセキュリティに関係しています。これには、ローカルスケールアプリケーションにおける機密情報の保護を目的とした、耐量子暗号化プロトコルの導入と鍵管理の保護が含まれます。量子コンピューティングの発展に伴い、ポスト量子世界における産業において、データの整合性、機密性、コンプライアンスを保証する強力なアプリケーションレベルセキュリティの必要性が高まります。
