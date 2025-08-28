世界の自動車タイヤ空気圧監視システム市場：2031年に192.5億米ドル、CAGR13％で成長見込
自動車タイヤ空気圧監視システム（TPMS）は、自動車産業における重要な安全技術として、近年急速に注目されています。このシステムは、リアルタイムでタイヤの空気圧を継続的に監視し、異常が検出されるとドライバーに警告を発することで、安全性の向上と経済性の改善に貢献します。世界のTPMS市場は、2022年の64.1億米ドルから2031年には192.5億米ドルに達すると予測され、2023年から2031年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）は13％と見込まれています。
市場の基本概要
TPMSは、各タイヤに取り付けられたセンサーを通じて空気圧データを取得し、車両内の受信ユニットに送信します。この情報は、ドライバーに視覚的または聴覚的に通知され、タイヤの空気圧が適正範囲を下回った場合に警告を発します。TPMSは、タイヤの寿命延長、燃費向上、事故防止など、複数の利点を自動車所有者にもたらすため、特に新興市場において需要が急増しています。
市場の成長ドライバー
TPMS市場の成長を促進する主な要因の一つは、自動車安全規制の強化です。欧州連合や北米地域では、乗用車へのTPMS搭載が義務化されており、この規制は市場拡大に大きく寄与しています。また、自動車メーカーは燃費向上や排出ガス削減の観点から、空気圧管理技術の導入を積極的に進めています。さらに、消費者の安全意識の高まりや、自動車の長期的な維持費削減への関心がTPMS導入を後押ししています。
技術動向とイノベーション
市場では、直接式TPMS（Direct TPMS）と間接式TPMS（Indirect TPMS）の2種類の技術が採用されています。直接式はタイヤ内部のセンサーで圧力を測定する精密型で、正確性が高い一方でコストがやや高くなります。間接式は車両のABSセンサーなどを活用して空気圧の低下を推定する方式で、コスト効率に優れています。近年は、IoTや車両通信技術との統合が進み、スマートフォンアプリを通じたリアルタイム監視や予防保守機能の提供など、新しいサービス形態も登場しています。
消費者動向と市場機会
消費者は安全性だけでなく、燃費効率や車両の総合的な運用コスト低減にも関心を持っています。TPMSは、空気圧を最適に維持することでタイヤ摩耗を抑え、燃費向上につながるため、消費者への訴求力が高まっています。さらに、中古車市場や自動車アフターマーケットにおけるTPMSの需要も増加しており、製造・販売企業にとって新たな収益機会が生まれています。
競争環境と主要企業
TPMS市場は、多数の自動車部品メーカーや電子機器メーカーによって競争が展開されています。主要企業は、Continental AG、Schrader Electronics、Denso Corporation、Bosch、Huf Hülsbeck & Fürstなどであり、各社は製品の性能向上、価格競争力、アフターサービス拡充に注力しています。加えて、新興企業もIoT連携型のスマートTPMSや車両データ分析を活用した新しいビジネスモデルを展開しており、競争はますます高度化しています。
主要な企業：
● ZF Friedrichshafen AG
● ATEQ
