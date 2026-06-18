中国メディアの快科技は18日、中国の乗用車市場でかつて隆盛を誇った日系車のシェアが今年1〜5月はわずか8．7％になったとする記事を掲載した。

記事によると、1〜5月の乗用車販売台数についてメーカーの国・地域別で見ると、中国ブランドのシェアは70％を突破した。外資系では、ドイツ系が10．4％、日系が8．7％だった。

中国ブランドのシェアは、5月単月では75％に達した。これは販売された新車の4台に3台が中国ブランドのものだったことを意味する。

記事は、「6年前を振り返ると、日系車は国内市場における主流の選択肢で、2020年通年のシェアは23．1％だった。トヨタ、ホンダ、日産はいずれも年間販売台数が100万台を超え、日産のシルフィやトヨタのカローラは常に売れ筋上位にランクインしていた。燃費の良さ、耐久性、そして高いリセールバリューが、消費者が日系車を選ぶ主な理由だった。しかし、電動化の波が到来したことで、日系車の強みはことごとく失われてしまった」と伝えた。

また、「中国の乗用車市場では、総販売台数に占めるバッテリー式電気自動車（BEV）やプラグインハイブリッド車（PHEV）など新エネルギー車（NEV）の割合が62．9％に達している。国産PHEVは燃費面で日系ガソリン車の優位性を完全に覆した。日系NEVのシェアは1％に満たず、電動シフトのペースが著しく遅れている」と指摘した。（翻訳・編集/柳川）