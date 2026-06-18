日本代表上田綺世、渡辺剛所属フェイエノールト監督にファン・ブロンクホルスト氏が復帰「今から本当に楽しみ」
フェイエノールトは17日、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト氏(51)が監督人就任したと発表した。2年契約で、3年目はクラブに延長オプションがある。
現役時代もフェイエノールトでプレーした同氏は、引退後もフェイエノールトでロナルド・クーマン監督(現オランダ代表監督)のアシスタントなどを務め、15年に監督に週ん。4年間で監督を務めた。その後は広州富力、レンジャーズ、ベシクタシュで監督を務め、7年ぶりに復帰することになった。
フェイエノールトには日本代表FW上田綺世とDF渡辺剛が所属する。公式サイトによると、新監督は以下のようにコメントしている。
「フェイエノールトとの繋がりは誰もが知っている。このクラブは私の人生において、まるで共通の糸のように存在している。7歳のときにこのクラブに足を踏み入れ、フェイエノールトでプレーし、監督として5つのトロフィーを獲得するという幸運にも恵まれた。そして、サポーターとの絆は常に特別なものだった」
「フェイエノールトでの数々の感動的な瞬間を思い出すと、今でも鳥肌が立ちます。クラブとの絆は常に素晴らしいものでした。チームとして、そしてサポーターの皆さんと共に、クラブをさらに一歩前進させることができるという確信があります。今から本当に楽しみにしています」
現役時代もフェイエノールトでプレーした同氏は、引退後もフェイエノールトでロナルド・クーマン監督(現オランダ代表監督)のアシスタントなどを務め、15年に監督に週ん。4年間で監督を務めた。その後は広州富力、レンジャーズ、ベシクタシュで監督を務め、7年ぶりに復帰することになった。
「フェイエノールトとの繋がりは誰もが知っている。このクラブは私の人生において、まるで共通の糸のように存在している。7歳のときにこのクラブに足を踏み入れ、フェイエノールトでプレーし、監督として5つのトロフィーを獲得するという幸運にも恵まれた。そして、サポーターとの絆は常に特別なものだった」
「フェイエノールトでの数々の感動的な瞬間を思い出すと、今でも鳥肌が立ちます。クラブとの絆は常に素晴らしいものでした。チームとして、そしてサポーターの皆さんと共に、クラブをさらに一歩前進させることができるという確信があります。今から本当に楽しみにしています」