スポーツプラス登場

トヨタと中国広州汽車の合弁会社である広汽トヨタは2026年4月26日、現地生産する4ドアセダン「カムリ」の特別仕様車「カムリ・スポーツプラス・ラディアントエディション・マットゴールド」を発表しました。スポーツプラスをベースに外観の仕立てを変更した仕様で、限定的な装備内容が示されています。公開後はSNSを中心に反応が寄せられています。

1980年に誕生したカムリは、2ドアスペシャリティ「セリカ」から派生した4ドアセダン「セリカカムリ」としてスタートしました。

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1982年のフルモデルチェンジでFRからFFレイアウトへ転換し、広い室内空間などが評価されて世界各国へ輸出されるようになり、グローバル戦略車として成長していきました。

日本では10代目をもって2023年に生産・販売が終了しましたが、海外では11代目が展開されており、中国市場でも車内空間の広さや快適性が支持されています。

ボディサイズは全長4915mm×全幅1840mm×全高1445mm、ホイールベース2825mm。

パワーユニットは最高出力172psを発揮する2リッターガソリンのほか、2リッターハイブリッド、230psを発揮する2.5リッターハイブリッドの3種類が設定されています。

今回の「カムリ・スポーツプラス・ラディアントエディション・マットゴールド」は、既存の2リッターハイブリッド仕様「カムリ・スポーツプラス・ラディアントエディション」に追加された新色モデルです。

従来はマットグレーのみでしたが、新たに設定されたマットゴールドは強い光沢を抑えた落ち着いた質感が特徴で、一般的なゴールド系とは異なる仕上がりとなっています。

エクステリアではドアミラーカバーと19インチホイールをブラックで統一し、上質さとスポーティさを両立。ボディカラーとのコントラストが際立ち、特別仕様車らしい存在感を持たせた構成です。

インテリアはマットグレー仕様と同様にブラックを採用し、外装との統一感を意識した仕立てとなっています。

大きな変更点はないものの、特別仕様車としてのまとまりを重視した内容です。

価格（税込）は20万8000元（約490万円 2026年6月中旬時点）で、マットグレー仕様より1万3000元（約30万円）高い設定となっています。

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ユーザーからは、デザイン面で「色味が新鮮」「落ち着いた質感」といった声が寄せられています。

外装の仕立てに対しては「ブラックの組み合わせが合う」「ホイールが印象的」といったコメントも見られ、発表後の関心が続いています。