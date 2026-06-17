「新型キックス」発表！

日産は2026年6月17日、コンパクトSUV「キックス」をフルモデルチェンジし、同月18日より発売することを発表しました。

初代キックスは2016年5月にブラジルで世界初公開され、その後、北米などグローバル市場で展開。コンパクトなボディサイズでありながら、広い室内空間を実現している点が大きな特徴です。

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日本市場には2020年6月に導入され、SUVらしい存在感と上質なエクステリアに加え、日産独自のハイブリッドシステム「e-POWER」による力強い加速性能や高い静粛性で多くの支持を集めてきました。

6年ぶりにフルモデルチェンジした新型キックス（2代目）は、力強く躍動的な外観と高品質な内装へと進化したほか、大幅に燃費を向上させた第3世代「e-POWER」や、モデル初搭載となる電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を搭載し、日常使いからレジャーまで幅広いシーンで活躍するモデルへと進化を遂げています。

日本マーケティング＆セールスを担当する執行職の杉本全氏は、新型キックスについて次のようにコメントしました。

「キックスは、日産のコアモデルとして、日本市場で初となる第3世代e-POWERを搭載し、電動化技術の価値をより多くのお客さまにお届けする重要なモデルです。デザイン、走り、快適性のすべてに日産ならではのこだわりを込め、大人の“遊び心”を刺激する一台に仕上げました」

今回のフルモデルチェンジではパワートレインを刷新し、日本市場において初となる、モーター、発電機、インバーター、減速機、増速機の5つの主要構成部品を一体化した「5-in-1」e-POWER電動ユニットを採用。これにより小型・軽量化と高剛性化を実現しています。

ここに1.4リッターの発電特化型エンジン「HR14DDe」を組み合わせることで、燃費性能と静粛性を向上。また、電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」の採用にともない、トルクを向上させたモーターとブレーキを統合制御することで、コーナリングでの気持ちよい走りと快適な乗り心地を実現しました。

高剛性ボディと新設計サスペンションの組み合わせは、コーナリング時の安定した走りと路面の段差における揺れを抑えた快適な乗り心地を両立。さらに、キックスとして初採用となる「SNOWモード」をe-4ORCEモデルに設定し、雪道をはじめとするさまざまなシーンに応じた走りを実現します。

日産「新型キックス」

エクステリアは、先進的で大胆なデザインとし、力強くアスリートのような存在感のある佇まいを表現しました。

アメリカンフットボールのヘルメットから着想を得たフロントフェイスには、特徴的なシグネチャーランプが目を引く、水平基調でワイドなグリルを採用しています。

グレードは、「G」「X＋」「X」「Xシンプルパッケージ」の4つをラインナップ設定し、それぞれ2WDと4WD（e-4ORCE）を設定。

最上位のGグレードはバンパーなどの外装部品には上質な黒色グロス塗装を施した高級感あふれる仕様としたほか、X＋、X、Xシンプルパッケージのフロントバンパー、サイドシル、リアバンパーには、スニーカーソールから着想を得たディンプル（ポリゴン）パターンを採用することで、遊び心のある個性を表現しています。

リアには特徴的なロの字型の黒いグラフィックと、車幅いっぱいに配置したテールランプをあしらい、SUVらしい存在感を強調しました。

モダンで開放的な居心地の良い空間を目指したインテリアは、インストルメントパネル、センターコンソール、ドアトリムに合皮やファブリック素材で仕立てたソフトマテリアルを採用し、上質さと触れた時の心地よさを追求しています。

室内はクラストップレベルのニールーム、ヘッドルーム、後席室内幅を確保しながら、乗員の負担を軽減する「ゼログラビティシート」を後席左右にも採用して快適性を高めました。

さらに、Google搭載の「NissanConnect インフォテインメントシステム」と、12.3インチのデュアルディスプレイを採用した統合型インターフェースディスプレイをグレード別設定で搭載し、高品質感と直感的な操作性を向上させています。

ボディカラーには、e-POWERの先進性やクリーンさを表現した「レゾナンスブルー」を採用した2トーンをはじめ、全9種類をラインナップしました。

先進安全装備もさらに充実させており、360°セーフティーアシストのもとで「プロパイロット」を全車標準装備したほか、新たにフロントワイドビュー、インビジブルフードビュー、3Dビュー機能が搭載された「インテリジェント アラウンドビューモニター」を採用しています。これにより見通しの悪い交差点や、フードで隠れた路面などの死角を可視化し、ドライバーの視界をサポートして運転時のストレスを軽減します。

また、認識性能の向上により交差点での歩行者や対向車、交差車両の検知性能を高めた「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」を搭載して衝突回避を支援します。

加えて「インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）＆BSW（後側方車両検知警報）」や「RCTA（後退時車両検知警報）」を新たに搭載し、後側方の安全支援を強化しました。

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新型キックスの価格（消費税込）は、299万9700円から424万8200円です。