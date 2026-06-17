ゴスペラーズ『SONGS』に17年ぶりの登場！大泉洋が“ハモり”のすごさを絶賛「めちゃくちゃ気持ちいいですね！」

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ゴスペラーズが、6月25日22時よりNHK総合で放送の『SONGS』に出演。17年ぶりの登場を果たす。

■盟友であるRHYMESTERの宇多丸が、ゴスペラーズの偉業を語る

1991年に早稲田大学のアカペラサークルで結成され、1994年にメジャーデビュー。以来、「永遠に」（読み：とわに）「ひとり」など、数々のヒット曲を送り出してきたゴスペラーズ。日本ではまだ“アカペラ”に馴染みのなかった時代から、5人のハーモニーを追求し続け、J-POPシーンであらたな道を切り開いてきた。

今回、大学時代から交流を続ける盟友、RHYMESTERの宇多丸にスペシャルインタビュー。大学での出会いやデビュー秘話、5人が歩んできた道のりを語る。「ハードコアのまま売れた！」と宇多丸が考える、ゴスペラーズが日本の音楽シーンで成し遂げた偉業とは？

実は、ほぼ同年代で、大学時代の仲間とグループを結成するなど、共通点も多いゴスペラーズと大泉洋。それぞれのグループならではのルールや人間関係にまつわる話で、スタジオトークは大盛り上がり。大泉が「早稲田に入っていたら、僕もゴスペラーズだったかも…」と言い出す場面も。

さらに今回、大泉がゴスペラーズと一緒にアカペラに挑戦。「これ、めちゃくちゃ気持ちいいですね！」と大泉が絶賛する、ゴスペラーズの“ハモり”のすごさとは？

歌唱するのは、ゴスペラーズの真骨頂“アカペラ”の3曲。グループの代名詞とも言える「ひとり」、5人それぞれがリードボーカルを務める「星屑の街」、30周年を超えあらたなチャレンジとして制作した「アカペラ音頭」を披露する。

■番組情報

NHK総合『SONGS ゴスペラーズ』

06/25（木）22:00～22:45

出演：ゴスペラーズ、大泉洋

VTR出演：宇多丸（RHYMESTER）

歌唱曲：「ひとり」「星屑の街」「アカペラ音頭」

■リリース情報

2026.06.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Lessons」



2026.06.24 ON SALE

EP『UNIVER5OUL』



■関連リンク

『SONGS』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/songs

ゴスペラーズ OFFICIAL SITE

https://www.gospellers.tv/