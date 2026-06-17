開催：2026.6.17

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 1 - 0 [レイズ]

MLBの試合が17日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとレイズが対戦した。

ドジャースの先発投手はジャスティン・ウロブレスキ、対するレイズの先発投手はドルー・ラスムセンで試合は開始した。

6回裏、1番 大谷翔平 初球を打ってセンターへのホームランでドジャース得点 LAD 1-0 TB

試合は1対0でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースのジャスティン・ウロブレスキで、ここまで8勝2敗0S。負け投手はレイズのドルー・ラスムセンで、ここまで6勝3敗0S。ドジャースのスコットにセーブがつき、1勝3敗9Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、1安打（1HR）、1打点、打率は.297となっている。

ここまでドジャースは47勝27敗で（ナ・リーグ）西地区1位。一方レイズは41勝29敗で2.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-17 13:44:47 更新