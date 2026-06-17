勝みなみ&渋野日向子ペアがダブルス戦で5位フィニッシュ！ 昨年のリベンジ成功も目標はさらなる高みに
勝みなみが自身のインスタグラムを更新。米国女子ツアー唯一のダブルス戦「ダウ選手権」では「今年もしぶことチームを組ませてもらいました」と記し、去年に続き渋野日向子とのチーム「HinaMina」で参戦したことを報告。「チーム組んでくれてありがとう！！！」「すっごく楽しかった〜」と振り返った。
【写真】満面の笑顔でハイタッチを交わすチーム「HinaMina」（全6枚）
「去年、予選落ちして悔しい思いをしてたので、今年こそは上位にいくぞーっ！！！！！と言う気持ちで2人とも頑張りました！」という意気込み通り、今年はトータル12アンダー・5位タイと上位でフィニッシュした。「すごく申し訳ないプレーをする時もあったけど」と反省もしていたが、渋野が失敗をカバーしてくれたり、ボギーを打っても励まし合って気持ちを切り替えたりと、「助け合いのゴルフ」を展開しながら「攻めるゴルフができていたような気がしました」との手応えを記していた。そして「『ごめんね』は言わないようにしよう！と言っていたけれど、1ホール目からお互いに言ってて、4日間で何回言ったかわからないくらい謝っていたと思います笑」と楽しい裏側も披露していた。「5位ではありましたが、優勝が目指せる位置で終わってしまったので、またリベンジしたいなと思います」と上位フィニッシュに満足することは無く、新たな目標に向けてさらに意欲を掻き立てていた。そしてともに戦った渋野に対しては「最後に改めて、しぶこ、本当にありがとう」「これからも頑張ってこうね！」と声をかけていた。投稿では大きなバケツに何本も冷やされているワインなどを前に笑顔の2人や、肩を組んだり、嬉しそうにハイタッチを交わしたりする写真を公開した。この投稿には「息の合った素晴らしいチームでした」「二人の笑顔に癒されました」「見ていてワクワク楽しかったです」「優勝待ってます」などファンからの熱いコメントが数多く寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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