NY株式16日（NY時間11:02）（日本時間00:02）
ダウ平均　　　52009.84（+338.81　+0.66%）
ナスダック　　　26589.44（-94.50　-0.35%）
CME日経平均先物　69695（大証終比：+325　+0.47%）

欧州株式16日GMT15:02
英FT100　 10494.16（+63.54　+0.61%）
独DAX　 24917.76（+23.75　+0.10%）
仏CAC40　 8453.13（+69.12　+0.82%）

米国債利回り
2年債　 　4.060（-0.006）
10年債　 　4.445（-0.028）
30年債　 　4.947（-0.031）
期待インフレ率　 　2.308（-0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.940（-0.014）
英　国　　4.807（-0.005）
カナダ　　3.394（-0.019）
豪　州　　4.826（+0.019）
日　本　　2.633（+0.059）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝77.18（-3.57　-4.42%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4346.40（-5.20　-0.12%）

ビットコイン（ドル）
65636.13（-857.22　-1.29%）
（円建・参考値）
1052万9348円（-137515　-1.29%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ