ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は３３８ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式16日（NY時間11:02）（日本時間00:02）
ダウ平均 52009.84（+338.81 +0.66%）
ナスダック 26589.44（-94.50 -0.35%）
CME日経平均先物 69695（大証終比：+325 +0.47%）
欧州株式16日GMT15:02
英FT100 10494.16（+63.54 +0.61%）
独DAX 24917.76（+23.75 +0.10%）
仏CAC40 8453.13（+69.12 +0.82%）
米国債利回り
2年債 4.060（-0.006）
10年債 4.445（-0.028）
30年債 4.947（-0.031）
期待インフレ率 2.308（-0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.940（-0.014）
英 国 4.807（-0.005）
カナダ 3.394（-0.019）
豪 州 4.826（+0.019）
日 本 2.633（+0.059）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝77.18（-3.57 -4.42%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4346.40（-5.20 -0.12%）
ビットコイン（ドル）
65636.13（-857.22 -1.29%）
（円建・参考値）
1052万9348円（-137515 -1.29%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 52009.84（+338.81 +0.66%）
ナスダック 26589.44（-94.50 -0.35%）
CME日経平均先物 69695（大証終比：+325 +0.47%）
欧州株式16日GMT15:02
英FT100 10494.16（+63.54 +0.61%）
独DAX 24917.76（+23.75 +0.10%）
仏CAC40 8453.13（+69.12 +0.82%）
米国債利回り
2年債 4.060（-0.006）
10年債 4.445（-0.028）
30年債 4.947（-0.031）
期待インフレ率 2.308（-0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.940（-0.014）
英 国 4.807（-0.005）
カナダ 3.394（-0.019）
豪 州 4.826（+0.019）
日 本 2.633（+0.059）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝77.18（-3.57 -4.42%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4346.40（-5.20 -0.12%）
ビットコイン（ドル）
65636.13（-857.22 -1.29%）
（円建・参考値）
1052万9348円（-137515 -1.29%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ