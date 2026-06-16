本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
6/16（火）
EUR/USD
1.1540（18億ユーロ）
1.1600（17億ユーロ）
1.1620（7.08億ユーロ）
1.1700（16億ユーロ）
1.1705（5.70億ユーロ）
USD/JPY
158.00（23億ドル）
GBP/USD
1.3400（6.27億ポンド）
1.3510（8.62億ポンド）
ユーロドルは1.1540と1.1600に大規模設定が観測されており、1.15台半ばから1.16付近にかけてのマグネット効果が想定される。
ドル円は158.00と現在の160円台からは下方に離れて大規模設定が存在している。
ポンドドルは1.3400に中規模のピンポイント設定が観測されている。
6/16（火）
EUR/USD
1.1540（18億ユーロ）
1.1600（17億ユーロ）
1.1620（7.08億ユーロ）
1.1700（16億ユーロ）
1.1705（5.70億ユーロ）
USD/JPY
158.00（23億ドル）
GBP/USD
1.3400（6.27億ポンド）
1.3510（8.62億ポンド）
ユーロドルは1.1540と1.1600に大規模設定が観測されており、1.15台半ばから1.16付近にかけてのマグネット効果が想定される。
ドル円は158.00と現在の160円台からは下方に離れて大規模設定が存在している。
ポンドドルは1.3400に中規模のピンポイント設定が観測されている。