本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



6/16（火）



EUR/USD

1.1540（18億ユーロ）

1.1600（17億ユーロ）

1.1620（7.08億ユーロ）

1.1700（16億ユーロ）

1.1705（5.70億ユーロ）



USD/JPY

158.00（23億ドル）



GBP/USD

1.3400（6.27億ポンド）

1.3510（8.62億ポンド）



ユーロドルは1.1540と1.1600に大規模設定が観測されており、1.15台半ばから1.16付近にかけてのマグネット効果が想定される。

ドル円は158.00と現在の160円台からは下方に離れて大規模設定が存在している。

ポンドドルは1.3400に中規模のピンポイント設定が観測されている。

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