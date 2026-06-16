アプローチが苦手なら必見！ 女子プロがやり続ける「コイン飛ばし」でダフリやトップ、チャックリ対策
上田桃子らを指導したプロコーチ・辻村明志が考案し、女子プロたちが日頃から行っているドリルを紹介する。辻村門下生が練習の前後に取り入れているのが「コイン飛ばし」だ。コインを真上に跳ね上げられれば、アプローチの精度向上につながるという。薄いコインを真上に飛ばす方法を聞いた。
【連続写真】ソールの後ろにコインを当てて真上に飛ばそう ドリルのやり方を公開
◇ ◇ ◇選手たちに遊び感覚でやってもらっているのが「コイン飛ばし」です。ボールの位置にセットしたコインをウェッジで打ち、真上に飛ばすことができれば、正しくヘッドを入れられたことになります。ポイントは、ソール後方のトレーリングエッジでコインの先端（目標方向側）に当てること。ここにソールを落とせれば、ハンドファーストかつバンスを使ったインパクトを迎えられます。アドレスでは腕の力を抜き、肩をストンと落として構えます。そして、ヘッドの重さを感じながら、へそから始動してください。ヘッドの重さにつられて体が動く感覚があると、狙ったところにヘッドを落としやすくなります。コインを前に飛ばしてしまうなら、軸が右に傾いている可能性があります。反対に、コインに当たらず先端ばかり打ってしまう場合は、体が突っ込んでいることが考えられます。また、空振りするようなら、前傾が起き上がっているのが原因だと思います。いずれのケースも、頭とコインとの距離を変えないことを意識してみてください。この練習は、アプローチでダフリやトップ、チャックリが出る人におすすめです。お金もかからず、自宅でもできるドリルなので、ぜひ試してみてください。遊び感覚で挑戦しましょう。
■辻村明志つじむら・はるゆき／1975年生まれ、福岡県出身。上田桃子らのコーチを務め、プロを目指すアマチュアも指導している。2025年には千田萌花と藤本愛菜をプロテスト合格に導いた。読売ジャイアンツの打撃コーチとして王貞治に「一本足打法」を指導した荒川博氏に師事し、その練習法や考え方をゴルフ指導に取り入れている。元ビルコート所属。◇ ◇ ◇●吉田鈴がスイングを詳細解説！ 関連記事『初優勝・吉田鈴が明かしたスイングの核心 一番大切なのは「切り返しで右腰を引くこと」』を読めば、その秘密が分かります。
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