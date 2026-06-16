初Vの36歳が2億8000万円ゲット 中島啓太ら日本勢は？【米国男子賞金ランランキング】
米国男子ツアー「RBCカナディアンオープン」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
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今大会でツアー初勝利を挙げた36歳のバド・コーリー（米国）が176万4000ドル（約2億8250万円）を獲得。今季通算を358万2542ドル（約5億7377万円）として、56位から28位にジャンプアップした。中島啓太は最終日に追い上げて20位タイに入り、9万6856ドル（約1550万円）を獲得。6ランク上げて150位。金谷拓実は133→132位、平田憲聖は150→154位に順位を落とした。今大会2位に入ったマシュー・フィッツパトリック（イングランド）が3位から1位に浮上。スコッティ・シェフラー（米国）とキャメロン・ヤング（米国）が2位、3位にランキングを落とした。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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