バド・コーリーがビッグマネーをゲットして浮上した（撮影：GettyImages）

写真拡大

米国男子ツアー「RBCカナディアンオープン」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。

【スイング写真】頭の残し具合が違う！　松山英樹ビフォーアフター

今大会でツアー初勝利を挙げた36歳のバド・コーリー（米国）が176万4000ドル（約2億8250万円）を獲得。今季通算を358万2542ドル（約5億7377万円）として、56位から28位にジャンプアップした。中島啓太は最終日に追い上げて20位タイに入り、9万6856ドル（約1550万円）を獲得。6ランク上げて150位。金谷拓実は133→132位、平田憲聖は150→154位に順位を落とした。今大会2位に入ったマシュー・フィッツパトリック（イングランド）が3位から1位に浮上。スコッティ・シェフラー（米国）とキャメロン・ヤング（米国）が2位、3位にランキングを落とした。
<ゴルフ情報ALBA.Net>

最新！　米男子賞金ランキング
最新！　米男子ポイントランキング
RBCカナディアンオープン　最終結果
最新！　男子世界ランキング
松山英樹が結婚を伏せていた理由　素顔を見せない哲学