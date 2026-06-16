『マッドマックス：フュリオサ』（2024）や 「クイーンズ・ギャンビット」（2020）などで知られるアニャ・テイラー＝ジョイが、映画『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ新作『ロード・オブ・ザ・リング：ザ・ハント・フォー・ゴラム（原題）』に出演することが明らかとなった。米が報じている。

テイラー＝ジョイは、森の王国に住むシンダール族のエルフで、スランドゥイル王の信頼厚い凄腕エージェント、セレン役を演じる。

オリジナル3部作からの復帰キャストは、フロド役のイライジャ・ウッド、ガンダルフ役イアン・マッケラン、そして本作で監督も兼任するゴラム役のアンディ・サーキス。さらに『ホビット』3部作より、スランドゥイル役のリー・ペイスも続投する。

新キャストとしてアラゴルン／ストライダー（馳夫）役で『フィフティ・シェイズ』シリーズのジェイミー・ドーナン、マリゴル役で『タイタニック』（1997）ケイト・ウィンスレット、ハルヴァルド役で「ホワイト・ロータス」『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』（2025）のレオ・ウッドールが出演する。

本作は、『ホビット』3部作と『ロード・オブ・ザ・リング』3部作の間の時代を舞台に、アラゴルン／ストライダーとガンダルフが、中つ国全体を脅かすビルボの指輪「一つの指輪」についてより深く知るため、ゴラムを追う物語だ。

脚本はJ・R・R・トールキンの原作を基に、オリジナル3部作のフラン・ウォルシュ＆フィリッパ・ボウエンに加え、フィービー・ギッティンズ、アーティ・パパゲオルギウが担当する。プロデューサーに名を連ねるのは、ピーター・ジャクソン、ウォルシュ、ボウエン、『ホビット』シリーズのゼイン・ワイナー。製作総指揮は、サーキス、『ホビット』シリーズのケン・カミンズ、『ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ』（2021）のジョナサン・カヴェンディッシュが務める。

テイラー＝ジョイは、独特の存在感と高い演技力で知られる実力派俳優だ。Netflixドラマ「クイーンズ・ギャンビット」（2020）の主演で世界的に注目され、ゴールデングローブ賞主演女優賞を受賞した。前述作ほか、『ラストナイト・イン・ソーホー』（2021）や『ザ・メニュー』（2022）、『EMMA エマ』（2020）など、ホラーからSF、古典劇まで幅広いジャンルで高い評価を得ている。

壮大な世界観を誇る『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズの中で、テイラー＝ジョイがどんな魅力をもたらすのか期待が高まる。

映画『ロード・オブ・ザ・リング：ザ・ハント・フォー・ゴラム（原題）』は2027年12月17日に米国公開予定。

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