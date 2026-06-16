HANA、ゴージャスな『MAJ』コーデをSNSで公開！当日の囲み取材では、MAHINAがトロフィーを手にして「うわーっ！重い！」

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HANAが自身のインスタグラムに、6月13日に授賞式が行われた『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で披露した華やかな衣装の着用カットを投稿した。

■MAHINA、トロフィーを手にして大興奮

インスタグラムに投稿されたのは、至近距離から撮影された、一部自撮り写真を含むソロカット7枚。メンバーによって、レッドカーペット登場時の衣装カット（JISOO、MOMOKA、YURI、NAOKO）と、Grand Ceremony出演時の写真（CHIKA、KOHARU、MAHINA）がそれぞれチョイスされており、『MAJ』でのゴージャスなHANAのビジュアルを、ディテールまで楽しむことができる。

HANAは『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で「最優秀ニュー・アーティスト賞」「最優秀ダンス＆ボーカル楽曲賞 ‘Blue Jeans’」「最優秀ダンス＆ボーカルアーティスト賞」を受賞。

当日Grand Ceremony終了後に行われた囲み取材では、このとき初めてトロフィーを手にしたMAHINAが「うわーっ！ 重い！」と大興奮、取材会場の空気を一気になごませるひと幕もあった。

(C)CEIPA /MUSIC AWARDS JAPAN2026

■『MAJ2026』囲み取材でのやりとり

――改めて受賞の感想を教えてください。

CHIKA 本当に本当に嬉しくて、光栄なんですけど、スピーチのときに緊張すぎて言えなかったことがあるので、この場をお借りして言わせていただきたいんですけど、この賞は私たちだけじゃなくて、今まで関わってくださったすべての方々に送られる賞だと思いますので、この場をお借りして私たちから、本当にありがとうございますということを伝えたかったです。できませんでしたけど、本当に楽してありがとうございます。

――手元で輝いているのが、アワードを象徴するトロフィーの“ルビー”ですが、実際に手にされて、感想はいかがでしょうか？

MAHINA あ、まだ手にしてないので、今手にします。（持つ）うわーっ！ 重い！ 思ってたよりすごく重くて、ずっしりとした印象です。レッドカーペットを歩いていたときに、サカナクションさんが我が子のようにこうやって抱えているのを見て、すごく羨ましいなーと思いながら見ていたので、すごく今手元にあってすごく嬉しいです。本当にありがとうございます！

――今夜、記念すべき舞台で圧巻のパフォーマンスをせてくださいましたが、ステージを終えられて、今どのような手応えや感想がありますでしょうか？

JISOO まずは今日のパフォーマンスはとっても楽しかったです。本当に素敵な演出と、ストリングアレンジにもしていただいて、すごく感動的なパフォーマンスだと思うし、あとは会場の空気がすごく温かくて、すごく楽しくできました。

――『MUSIC AWARDS JAPAN』は今年で 2回目を迎え、日本から世界へ発信する国際的な音楽賞としてスケールアップしましたが、特別なアワードに参加されて、どのような感想や思いやありますでしょうか。

NAOKO まずは第2回という記念すべきアワードで、私たちがこうしてパフォーマンスすることができて、大変うれしく思うのと、すごく感謝の気持ちでいっぱいです。そして、もちろん世界中の人々にいろんな音楽を届けたいのはもちろんなんですけど、やっぱり自分たちの心の中にある声を皆さんに届けることがHANAの使命と言いますか、これからやっていく絶対的なルールだと思うので、それをちゃんと誇りを持って、プライドを持って、そして感謝を持ちながら、謙虚に日々頑張りたいなと思います。世界の人いろんな声を聞きにいくつもりで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。

■関連リンク

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/

HANA OFFICIAL SITE

https://hana.b-rave.tokyo/