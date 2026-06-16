新たなマツダ２

2026年2月、マツダのベルギー法人が「マツダ2ハイブリッド」の2026年モデルを公開しました。新たなモデルに、ユーザーからもさまざまな反応が寄せられています。

欧州向けに展開されているマツダ2ハイブリッドは、トヨタ「ヤリス ハイブリッド」をベースとしたOEMモデルとして2022年5月に導入されました。

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両社は2015年の業務提携以降、技術や生産で協業を進めており、このモデルもその一環となっています。

その後のモデル更新では、当初ほとんど差がなかった外観に手が加えられ、2024年モデルではフロントバンパーや五角形グリルが新デザインとなりました。

リアもコンビネーションランプ間のガーニッシュをボディ同色とすることで、落ち着いた雰囲気に仕上げられています。

ボディサイズは全長3940mm×全幅1745mm×全高1500mm、ホイールベース2560mmです。

パワートレインは1.5リッター直列3気筒エンジンにモーターとCVTを組み合わせ、システム最高出力は116馬力を発生します。

今回の2026年モデルでは、先に改良を受けたヤリス ハイブリッドの内容を踏まえながら、装備の充実が中心となりました。

パーキングブレーキは電動式となり、自動作動／解除に対応し、ブレーキホールド機能も加わっています。

機能面も見直され、センターディスプレイは9インチから10.5インチへ拡大されました。

さらにフロントアームレストが加わり、日常から長距離まで快適性が高められています。

グレード構成は「プライム」「センター」「リミテッド」「ホムラ」「ホムラプラス」の5種類で、最上級のホムラプラスには17インチブラックホイールやパノラマガラスルーフ、カラーヘッドアップディスプレイなどが備わります。

ボディカラーはホワイトパールやブラックに加え、ブルー系やグリーン系など全8色が設定されています。

価格（税込）は2万8790ユーロ（約530万円 2026年6月中旬時点）からで、2025年モデルより1000ユーロの値上げとなっています。

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ユーザーからは「新しい顔つきいい感じ」「フロントの雰囲気いい」「まとまったデザインで好き」といったデザイン面の声が多く寄せられています。

今回のモデル更新により、欧州コンパクトハイブリッド市場での存在感がさらに高まりそうです。