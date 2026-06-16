ボートレースとこなめの開設73周年記念競走「G1トコタンキング決定戦」は15日、3日目が行われた。きょう16日の4日目、注目レースは12Rだ。

予選ラストを絶好枠で迎えた山口が中心となる。3日目までの4走はオール3着と大崩れなし。前半の結果次第では準優好枠入りを狙える一戦。スタートをバチッと決めてイン速攻だ。枠なりムード。4カド磯部が仕掛け役？いや、伸びる松本が先に襲いかかるとみる。こちらを対抗視。

＜1＞山口剛 悪くないけど、3日目6Rのメンバーに入ると出ていくとかはなかった。吉田（裕平）選手と競っていて、足で勝ったという感じではなかったです。

＜2＞土屋智則 初日は操縦不能だったけど、自分のターンができるようになった。足自体は普通だと思います。

＜3＞松本純平 3日目前半は舟の返りが悪かったが、後半は良かったです。あのスリットで捲れたし伸びも悪くないですね。

＜4＞磯部誠 そういうペラなんですけど、伸び寄りになっているので、行き足が来るよう調整をします。

＜5＞羽野直也 底上げを狙ってギアを換えたけど、上積みできた感じはなかったので戻します。足は上位にはかなわないけど普通はあるし、乗りにくさもない。

＜6＞鰐部太空海 行き足から伸びへのつながりも悪くなかった。スタートで放ったけど伸び返しましたね。