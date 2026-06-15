ANA Xは、「ANAトラベラーズ」の国内・海外ダイナミックパッケージやホテルでタイムセールを、6月12日から18日まで実施している。

国内ダイナミックパッケージでは1名あたり、東京/羽田発着札幌2日間（2名1室、京王プラザホテル札幌泊）が39,700円から、沖縄2日間（4名1室、ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート by IHG泊）が44,300円からなど。出発期間は6月13日から2027年5月31日まで。出発日・宿泊施設限定で最大20,000円の割引クーポンを配布している。

国内ホテルでは1人あたり、ホテルグレイスリー札幌（2名1室素泊まり）が7,625円から、ホテルマハイナウェルネスリゾートオキナワ（4名1室素泊まり）が7,150円から、ホテルモントレ銀座（2名1室素泊まり）が13,400円からなど。宿泊期間は6月13日から2027年5月31日まで。併用可能な最大3,000円のクーポンを配布する。

海外ダイナミックパッケージでは、最大10万円分の割引クーポンを100枚限定で用意している。出発期間は7月1日から2027年1月31日まで。海外ホテルでは、ダブルマイルキャンペーンを実施している。