来週にかけて、これまで梅雨入りしていなかった北陸や東北でも梅雨入りが予想されます。一方で、関東から九州では梅雨前線の活動が活発になり、長雨や大雨に注意が必要です。沖縄では梅雨明けの可能性があり、地域によって季節の変化が大きい一週間となりそうです。

北陸・東北もようやく梅雨入りへ 平年より遅い見込み

まだ梅雨入りの発表がない北陸と東北では、週の前半は晴れ間の出る所もありますが、週の後半になると梅雨前線に伴う雨雲が北上し、東北付近まで広がる見込みです。20日(土)は北陸で、21日(日)には東北も含め、広い範囲で雨が予想されているため、本州の梅雨入りしていない地域もいよいよ20日(土)前後には雨の季節へと移り変わるでしょう。北陸と東北の梅雨入りは、いずれも平年より遅いスタートとなりそうです。

関東〜九州は梅雨本格化 大雨シーズンへ

既に梅雨入りしている関東甲信から九州では、18日(木)以降、梅雨前線の影響を受けやすくなります。週末にかけても前線が本州付近に停滞しやすく、曇りや雨の日が多い見込みです。特に西日本では湿った空気の流れ込みが強まり、局地的に雨脚が強まる恐れがあります。



梅雨の本格的な雨のシーズンに入るため、側溝の清掃や雨どいの点検、非常用品の確認など、大雨への備えを進めておくと良いでしょう。低い土地への浸水や河川の増水、土砂災害などにも注意が必要な時期となります。

沖縄は梅雨明けの可能性 夏本番の暑さへ

一方、沖縄や奄美では梅雨前線が北へ離れる見込みで、このタイミングで順次、梅雨明けとなる可能性があります。南西諸島では季節が一足早く夏へと進むでしょう。梅雨明けすると、強い日差しが照り付ける夏空の日が増えそうです。最高気温は30℃前後の日が続きますので、熱中症への警戒が必要です。

家族でハザードマップの確認を

今週は北陸・東北の梅雨入り、関東から九州の梅雨の本格化、そして沖縄の梅雨明けと、日本列島で季節が大きく動く一週間となりそうです。



梅雨の終わり頃にかけては、大雨災害へのリスクも高まります。いざという時に慌てないよう、避難場所や避難経路、家族との連絡方法などを改めて確認しておきましょう。ハザードマップを見直し、自宅や職場周辺の危険個所を把握しておくことも大切です。