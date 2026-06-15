【きょうから】サンマルクカフェの“幻のチョコクロ”18日間限定で復活 バナナのやさしい甘さとチョコレートの濃厚な甘さが調和
サンマルクカフェは15日、期間限定商品「プレミアムチョコクロ 生バナナ＆チョコレート」の販売を全国で開始する。一部ファンの間で“幻のチョコクロ”として親しまれてきた人気商品で、利用者から寄せられた「また食べたい」との声に応える形で復活。フレッシュな生バナナとチョコレートを組み合わせた味わいを、7月2日までの18日間限定で楽しめる。
【画像】絶対食べる…生バナナをたっぷり使った“幻のチョコクロ”
「プレミアムチョコクロ 生バナナ＆チョコレート」は、看板商品「チョコクロ」を進化させたプレミアムチョコクロシリーズの原点となる「プレミアムバナナアーモンドチョコクロ」をベースに、さらに改良を加えた商品だ。
商品にはチョコレートと、4分の1サイズにカットしたフレッシュなバナナを使用。表面にはアーモンドスライスをトッピングし、焼き上げることで香ばしさを引き出した。バナナのやさしい甘さとチョコレートの濃厚な甘さが調和し、アーモンドの食感がアクセントとして加わる仕上がりとなっている。
同商品は、季節商品の終売後など限られたタイミングで臨時販売されてきた経緯があり、販売期間の短さや店舗ごとに販売時期が異なっていたことから、「また食べたい」「販売時期を知りたい」といった声が多く寄せられていたという。今回はそうした要望に応える形で、全国の店舗で一斉販売が決定した。
サンマルクカフェによると、同商品はプレミアムチョコクロシリーズの定番化につながった象徴的なメニューの1つ。次回の販売時期は未定としており、今回の販売は貴重な機会となりそうだ。
■商品概要
・商品名：プレミアムチョコクロ 生バナナ＆チョコレート
・価格：390円（税込）
※プレミアムBOX（5個入り）は1750円（税込）
・販売期間：6月15日〜7月2日
※予告なく販売を終了する場合あり
※店舗により価格が異なる場合あり
【画像】絶対食べる…生バナナをたっぷり使った“幻のチョコクロ”
「プレミアムチョコクロ 生バナナ＆チョコレート」は、看板商品「チョコクロ」を進化させたプレミアムチョコクロシリーズの原点となる「プレミアムバナナアーモンドチョコクロ」をベースに、さらに改良を加えた商品だ。
同商品は、季節商品の終売後など限られたタイミングで臨時販売されてきた経緯があり、販売期間の短さや店舗ごとに販売時期が異なっていたことから、「また食べたい」「販売時期を知りたい」といった声が多く寄せられていたという。今回はそうした要望に応える形で、全国の店舗で一斉販売が決定した。
サンマルクカフェによると、同商品はプレミアムチョコクロシリーズの定番化につながった象徴的なメニューの1つ。次回の販売時期は未定としており、今回の販売は貴重な機会となりそうだ。
■商品概要
・商品名：プレミアムチョコクロ 生バナナ＆チョコレート
・価格：390円（税込）
※プレミアムBOX（5個入り）は1750円（税込）
・販売期間：6月15日〜7月2日
※予告なく販売を終了する場合あり
※店舗により価格が異なる場合あり