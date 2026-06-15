谷口彰悟が明かした失点後にピッチ上で円陣を組んだワケ。２度追いついてのオランダとのドローは「悪くないスタート」【Ｗ杯】
現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループステージ初戦で、オランダ代表とアメリカのテキサス州で対戦した森保ジャパンは、２−２と、２度のビハインドを追いつく形で勝点１を手にした。
０−０で試合を折り返すも、後半は常に先手を取られる展開に。そのなか、失点をした後のピッチには、選手たちが円陣を作って話し合う姿があった。その背景を、３バックの中央で最終ラインを牽引した谷口彰悟が振り返る。
「連続失点が一番やってはいけないとみんな理解しているので、失点をしてしまった時にはみんなで考えを合わせてどうするか話し合うことは大会を前に決めたことなので、今日はそういうところはやれていたし、ゲームに活きたと思います」
さらに谷口は、攻守での手応えも語った。
「こういう強い相手に対してもブロックを組みながらカウンターを狙っていくところは、すごく良かったシーンも多かったですし、最後の崩しの部分も良い形を何個か作れていたのでそこは自信を持って続けたいですし、守備のところは一対一の部分、競り合い、こぼれの部分、もう一回引き締めていきたいです」
次戦、日本はチュニジアと対戦する。
谷口は「最低限の結果、勝点１を手に入れたのはチームにとってはポジティブに捉えて、つなげていきたいです」と気持ちを新たにした。
構成●サッカーダイジェスト編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
０−０で試合を折り返すも、後半は常に先手を取られる展開に。そのなか、失点をした後のピッチには、選手たちが円陣を作って話し合う姿があった。その背景を、３バックの中央で最終ラインを牽引した谷口彰悟が振り返る。
さらに谷口は、攻守での手応えも語った。
「こういう強い相手に対してもブロックを組みながらカウンターを狙っていくところは、すごく良かったシーンも多かったですし、最後の崩しの部分も良い形を何個か作れていたのでそこは自信を持って続けたいですし、守備のところは一対一の部分、競り合い、こぼれの部分、もう一回引き締めていきたいです」
次戦、日本はチュニジアと対戦する。
谷口は「最低限の結果、勝点１を手に入れたのはチームにとってはポジティブに捉えて、つなげていきたいです」と気持ちを新たにした。
構成●サッカーダイジェスト編集部
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