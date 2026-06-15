谷口彰悟が明かした失点後にピッチ上で円陣を組んだワケ。２度追いついてのオランダとのドローは「悪くないスタート」【Ｗ杯】

谷口彰悟が明かした失点後にピッチ上で円陣を組んだワケ。２度追いついてのオランダとのドローは「悪くないスタート」【Ｗ杯】