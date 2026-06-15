「日本ハム５−９中日」（１４日、エスコンフィールド）

日本ハムは得意の空中戦で打ち負け、連勝が９で止まった。球団記録の１５連勝をマークした２０１６年以来１０年ぶりの２桁連勝はならず。新庄監督は「９個勝ってくれてたんで。投手陣のおかげで」と、サバサバと受け止めた。

２点を追う六回に大塚、万波の２者連続ソロで追いついた直後の七回、４番手の福谷が細川、石川昂に２者連続被弾。古巣にまさかの“２者連続弾返し”を食らった右腕は、ガックリとうなだれた。それでも、指揮官は「今まで中継ぎのみんなは完璧って言っていいほど抑えてくれてたんで、こういう日もありますよ」と責めなかった。

連勝が止まって１日で３位に再転落も、他力ながら交流戦優勝の可能性は残った。１６日の広島戦（マツダ）で５点差以上の勝利が絶対条件。新庄監督は「優勝して裏方さんにお小遣いをゲットしたいですけどね」と、０７年以来の交流戦王座＆賞金獲得に意欲を見せた。

もちろん、その先のリーグ戦再開も見据える。「次は５連勝ぐらい行きたいですよね。５連勝を２回ぐらい」と青写真。まずは大逆転を信じて、白星で交流戦を締めくくる。