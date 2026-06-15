『仮面ライダーゼッツ』出演の小貫莉奈、170センチの圧巻スレンダーボディ
俳優の小貫莉奈が、15日発売の『週刊プレイボーイ』26号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場する。
【写真】圧巻のスレンダーボディを披露した小貫莉奈
小貫は、『超十代オーディション2017』でグランプリ受賞。東京ユナイテッドバスケットボールクラブ（TUBC）のアンバサダーを務めている。『仮面ライダーギーツ』（2022）では、我那覇冴／仮面ライダーロポ役を演じていた。25年9月にスタートした令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：00、テレビ朝日系）では、南雲なすか役を演じている。
初表紙となる今回、T170・B80・W59・H87センチというスレンダーボディを惜しげもなく披露している。
そのほか、矢野ななか、吉田莉々加、谷田ラナ、由良朱合、木村絵里子、神宮寺ナオが登場した。
【写真】圧巻のスレンダーボディを披露した小貫莉奈
小貫は、『超十代オーディション2017』でグランプリ受賞。東京ユナイテッドバスケットボールクラブ（TUBC）のアンバサダーを務めている。『仮面ライダーギーツ』（2022）では、我那覇冴／仮面ライダーロポ役を演じていた。25年9月にスタートした令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：00、テレビ朝日系）では、南雲なすか役を演じている。
初表紙となる今回、T170・B80・W59・H87センチというスレンダーボディを惜しげもなく披露している。
そのほか、矢野ななか、吉田莉々加、谷田ラナ、由良朱合、木村絵里子、神宮寺ナオが登場した。