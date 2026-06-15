女優、タレント、プロデューサーとしても活動するMEGUMI（44）が14日に放送された日本テレビ「Golden SixTONES」（日曜後9・00）に出演。過去にプロデューサー視点で考案したものの、あまりのスケールの大きさに頓挫した「仰天のボツ企画」を明かした。

今回は新企画「進撃!ワンチャン軍師」が放送された。同企画は一度では成し遂げることができない超難題に数打ったらワンチャン「できる」「できない」を予想するというもの。

開始前にMCを務めた「タイムマシーン3号」山本浩司から「数撃ちゃ当たるという戦法で、何か成し遂げたなんてことあります?」と質問されたMEGUMIは「いっぱい企画作ってるので。映像とかを。それはもう本当に…めちゃめちゃ玉投げて」と振り返った。

映画や恋愛リアリティーショーなどを多数手掛けるMEGUMIに、メンバーの松村北斗は「これはさすがにバカすぎたなっていう恋リアのやつ（企画）とかありました?」と尋ねた。

この問いにMEGUMIは「宇宙LOVEっていうの考えて…」と照れながら告白。壮大すぎるタイトルの新番組案に、SixTONESメンバーは「めっちゃ見たい!」「出ます!」と大爆笑。しかし、実現に向けた見積もりについてMEGUMIは「そうしたら1人22億円かかるって…」と多額の費用を要することを告白してスタジオを驚かせた。