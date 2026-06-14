タレント指原莉乃（33）が13日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。お笑いタレント永野（51）から言及された、タレントとしての生き方について語った。

永野は指原について「お笑いっぽい雰囲気もイジられたりとかあったけど、そこでプロデュースやったり“あの人すごいな”みたいな（ことが）あって、若槻さんは（過去の芸風を）“忘れてないよ”っていうそっちじゃないですか。（指原は）“忘れたよ”っていう感じの…。それは批判じゃなくて憧れもある」と分析した。

若槻千夏（41）は「東野（幸治）さんがこの間来てくださったときにちょっとそれにつながるようなこと言ってました。なんか“スイッチ切ったよね”って話を（していた）。ほらやっぱ見えてる」と永野に気づかれていたことを明かした。

指原は「私は正直この経緯を言うと、私お金ある感じで笑いをとっちゃったんですよ。一歩目それが間違い。結構それが簡単に笑いがとれる方法だって気づいちゃったから『全然なんでも買いますよ』とかそういう笑いのとり方してたら、気づいたらスタッフさんの番組に対する目線とかも、そういう人みたいな。お金あって、プロデュース業ばっかりやっててカラコン売っててみたいな人になっちゃったから、自然とそっちになっちゃっただけで」と今のキャラクターになった経緯を説明した。

指原は説明すると「一番ズルいですよ」と若槻にふれ、永野も「ズルいよね。“その日暮らし”みたいな顔でバラエティー出てる」と若槻のキャラクターの“ズルさ”に共感した。