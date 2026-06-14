6月28日（日）夜6時30分～生放送「テレ東音楽祭2026夏」MC深澤辰哉（Snow Man）・松本若菜で4時間半の生放送！出演アーティスト第１弾を発表！

テレ東では、6月28日（日）夜6時30分から「テレ東音楽祭 2026夏 」を放送します。2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。今年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送でお届けします！（※一部事前収録あり）MCを深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜が、進行を田中瞳アナウンサーが務めることは既報の通りですが、この度出演アーティスト第1弾を発表します！また、今回の「テレ東音楽祭」の番組ロゴは、今、国内外から注目されているグラフィックデザイナー・岡本太玖斗が担当しました。

＜出演アーティスト 第1弾＞※50音順

IMP.、相川七瀬、ano、Aぇ! group、AKB48、OWV、工藤静香、国生さゆり、ZARD、島袋寛子、Juice=Juice、SUPER EIGHT、DA PUMP、知念里奈、超ときめき♡宣伝部、中西保志、乃木坂46、FRUITS ZIPPER、MAX、南野陽子、宮沢和史、モナキ

・ZARD35周年！ 一夜限りの復活ステージ

坂井泉水さんの歌声、映像とライブバンドメンバーがテレ東音楽祭に再集結！

貴重な坂井さん直筆歌詞と共にスペシャルパフォーマンスを披露！

「マイ フレンド」をはじめとする名曲の数々を一挙にお届けします。

・島袋寛子によるSPEED名曲メドレー

SPEED解散以降、島袋寛子としては初披露となる「Body & Soul」「Go! Go! Heaven」などの名曲メドレーを披露！沖縄アクターズスクール出身のアーティストたちとの特別な共演でお届けします。

・TVQ九州放送開局35周年記念 特別生中継

開局35周年を記念し、モナキと超ときめき♡宣伝部が福岡の意外なスポットから生中継！

普段とは異なるロケーションからの特別企画をお楽しみください。

第2弾アーティストも近日発表予定！

テレ東ならではの攻めた企画やコラボなど見どころたっぷりでお届けします！

テレ東史上最大規模の歌番組にぜひご期待ください！

≪番組概要≫

【タイトル】 「テレ東音楽祭 2026夏」

【放送日時】 2026年6月28 日（日）夜6時30分～夜10時54分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【MC】 深澤辰哉（Snow Man）、松本若菜

【進行】 田中瞳（テレビ東京アナウンサー）

【第1弾出演アーティスト】 IMP.、相川七瀬、ano、Aぇ! group、AKB48、OWV、工藤静香、国生さゆり、ZARD、島袋寛子、Juice=Juice、SUPER EIGHT、DA PUMP、知念里奈、超ときめき♡宣伝部、中西保志、乃木坂46、FRUITS ZIPPER、MAX、南野陽子、宮沢和史、モナキ

【番組ロゴ制作】 岡本太玖斗

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/ongakusai_2026/

【公式X】 @teretoongakusai (https://x.com/teretoongakusai )

【公式Instagram】 @tereto.ongakusai（https://www.instagram.com/tereto.ongakusai/ ）

【公式ハッシュタグ】 #テレ東音楽祭

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