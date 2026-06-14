◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ オリックス３―６阪神（１３日・京セラドーム大阪）

阪神の佐藤が４番の仕事を果たした。初回２死二塁、ジェリーのツーシームを振り抜いて、中堅フェンス直撃の適時二塁打を放った。流れを呼び込む一打に「チャンスだったのでいい当たりが出て、初回に先制できてよかった」と納得の表情。先制点を奪って以降、勝ち越しを許さず。両リーグ最多９度目のＶ打となった。

チームは壁にぶつかっていた。９日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）から４連敗。１２被弾を喫し、１勝が遠かった。この日は打線を大幅に入れ替え、ドラフト１位・立石は１軍昇格後、初めてのベンチスタート。打線の調子が上がらない中、主砲が６戦ぶりの打点とマルチ安打で、敵地での連敗を５で止めた。藤川監督は「チーム力を勝っても、負けても引き上げていけるような努力は惜しまないでいたい」と力を込めた。

優勝を逃した交流戦は残り３試合。「しっかり準備を大事にして頑張っていきたい」。佐藤の目はその先を見据えている。（藤田 芽生）