フィロソフィーのダンス、ラストライブがBlu-ray化！最後の新曲のアナログ盤発売も決定

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フィロソフィーのダンスがライブBlu-ray『フィロソフィーのダンス The Last Dance ～DFP Forever！～』を9月23日にリリースする。

■ライブの舞台裏やグッズ撮影時の様子などを収めたメイキング映像も収録

本作は、6月13日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催されたフィロソフィーの同名ラストライブを収録した映像作品。

11年間の活動の集大成となるステージの模様を余すことなく収録した本編に加え、舞台裏やグッズ撮影時の様子など、ここでしか観ることのできない貴重なメイキング映像も収録。ライブ当日の熱気と感動を何度でも楽しめる作品となる。

初回仕様限定盤にはライブ写真を収めたフォトブック、ファイナル衣装のメンバーランダムソロチェキを封入。

またライブBlu-rayが発売される9月23日には、4月1日に発売されたベストアルバム『Dance to the Music ～Journey with Philosophy no Dance～』に収録された最後の新曲「ダンス・フォー・フィロソフィー」の7インチアナログ盤が、ソニー・ミュージック内のアナログ盤レーベル「GREAT TRACKS」から発売される。

「ダンス・フォー・フィロソフィー」は、インディーズ時代の制作陣が再集結し、プロデュースを加茂啓太郎、作詞をヤマモトショウ、作編曲を宮野弦士が担当した楽曲。B面には「ダンス・ファウンダー（Blow Up Version）」が収録される。

■リリース情報

2026.09,23 ON SALE

Blu-ray『フィロソフィーのダンス The Last Dance ～DFP Forever！～』

https://PhilosophynoDance.lnk.to/TheLastDance_DFPForever

2026.09.23 ON SALE

ANALOG「ダンス・フォー・フィロソフィー」

https://philosophynodance.lnk.to/DanceForPhirosophy_LP

■関連リンク

フィロソフィーのダンス OFFICIAL SITE

https://danceforphilosophy.com/