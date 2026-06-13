女優の田中みな実（３９）が、パーソナリティーを務める１３日放送のＴＢＳラジオ「ガスワン ｐｒｅｓｅｎｔｓ 田中みな実 あったかタイム」（土曜・午後６時半）に出演。ゲストの元ＴＢＳでフリーの堀井美香アナウンサー（５４）が、後輩の田中を“べた褒め”した。

昨年８月以来の同番組出演だという堀井アナに、田中アナは「ポッドキャストでアサイーボールを食べたことがないっておっしゃってたので」と、人気店のアサイーボールを用意。

これを聞いた堀井アナは「すごい、うれしい！なんて気が利く後輩！」と感激。さらに「あと、最近はやってるグリークヨーグルト（ギリシャヨーグルト）もあるんですよ」と報告すると、「すご〜い！こうやって人々の心をつかんでね」と絶賛した。

アサイーボールについて田中が「私もそんなに詳しくなくて。普段そんなにいただかなくて、今年２回目くらいなんですけど」と遠慮気味に堀井アナの前に出すと、「ちょっと、あなた本当にかわいいね、正面から見ると」と今度は田中の顔をほめまくる堀井アナだった。

田中はアサイーボールが話題になり始めたころに「アサイーボールを食べるためにランニングを始めた」ことがあると話したが、今回は「ウーバーイーツを。普段はしないんですが、やってみた」と明かし、複数の人気店から異なる商品を配達してもらったという。

「あなたが言うと全部、健康によさそうよね。これでアサイーを語れます」と、大満足の堀井アナだった。