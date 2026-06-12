なぜか久保建英だけ中央通路で…AFC公式が公開、“アジア勢出発”のイラストに注目が集まる【W杯】
北中米ワールドカップがついに開幕した。今大会から出場枠が拡大し、48か国が出場。アジアからは日本のほか、韓国、オーストラリア、ウズベキスタン、イラン、ヨルダン、イラク、サウジアラビア、カタールが参戦する。ウズベキスタンとヨルダンは初出場だ。
“チームアジア勢”としての奮闘にも期待がかかるなか、アジアサッカー連盟（AFC）が主催する、アジアカップの公式SNSが日本時間６月12日、「Ladies and gentlemen...this is your final boarding call（皆様、出発の時間です）と綴り、１枚のイラストを公開した。
それは韓国のソン・フンミン（ロサンゼルスFC）やアブドゥコディル・クサノフ（マンチェスター・シティ）ら、アジア９か国の選手が、飛行機の座席に腰かけているというものだ。
ただ、日本から選ばれた久保建英（レアル・ソシエダ）は、１人だけ「WORLD CUP2026」と記された中央通路に立っており、その違和感がアクセントになっている。
このイラストは多くの閲覧数を記録し、ファンの間で話題に。「クサノフは前列にすべき。現在彼はアジアで最も有名なスターだ」「タケ！日本が座れてないの少し悪意ある」「飛行機に乗り遅れた国もいるのか」といったコメントが寄せられている。
なお、韓国が12日にアジア勢１番手で登場し、チェコと対戦。先制を許すも２−１で逆転勝利し、幸先の良いスタートを切った。今後、９か国のうち何か国がグループステージを突破できるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ど真ん中で１人だけ立っている久保建英が気になる…AFC公式のイラスト
“チームアジア勢”としての奮闘にも期待がかかるなか、アジアサッカー連盟（AFC）が主催する、アジアカップの公式SNSが日本時間６月12日、「Ladies and gentlemen...this is your final boarding call（皆様、出発の時間です）と綴り、１枚のイラストを公開した。
ただ、日本から選ばれた久保建英（レアル・ソシエダ）は、１人だけ「WORLD CUP2026」と記された中央通路に立っており、その違和感がアクセントになっている。
このイラストは多くの閲覧数を記録し、ファンの間で話題に。「クサノフは前列にすべき。現在彼はアジアで最も有名なスターだ」「タケ！日本が座れてないの少し悪意ある」「飛行機に乗り遅れた国もいるのか」といったコメントが寄せられている。
なお、韓国が12日にアジア勢１番手で登場し、チェコと対戦。先制を許すも２−１で逆転勝利し、幸先の良いスタートを切った。今後、９か国のうち何か国がグループステージを突破できるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ど真ん中で１人だけ立っている久保建英が気になる…AFC公式のイラスト