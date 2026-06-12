女優久保田磨希（53）が12日、インスタグラムを更新。9日に86歳で亡くなった、女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんをしのんだ。

「私のドラマデビュー作『いのちの現場から』シリーズの主役が中村玉緒さんでした」と書き出し「6月2日にアップしたスタッフの皆さんとのご飯会の時に『有名な俳優さんも無名の私も分け隔てなく接してくださった』と感謝の言葉を話したと書きましたが、中村玉緒さんがまさにそうでした。初めてお会いしてご挨拶したその瞬間から、前から居たかの様にドラマのチームの仲間にしてくださいました」と回顧し、当時の写真を投稿した。

続けて「現場のカメラ前では、芝居をしている相手としてド新人の私のことも全面的に信頼してるよと思わせてくださいました。だからそれに応えようと必死で追いかけました。本番1秒前までずっと関係ないおしゃべりを続けていても急に演技に入れる玉緒さん。空き時間にはパチンコに行き、撮影開始の時にはいつもいっぱいお菓子を持って帰ってきてくださった玉緒さん。私が上京してからご挨拶に伺った時には『福子さん、頑張ってますな！唯一無二ですわ』と会う度に言ってくださった玉緒さん。デビューの作品が玉緒さんのチームで私は本当に幸せでした」と思い出をつづった。

さらに「みんなを笑顔にしてくださった玉緒さん。本当にありがとうございました。ご冥福をお祈りいたします」と感謝を伝え、中村さんを悼んだ。