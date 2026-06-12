10-FEET主催＜京都大作戦 2026＞が2026年7月4日および5日、京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージにて開催される。開催の1週間前となる6月28日にFM802番組 802 BINTANG GARDENにて『京都大作戦 10-FEETのわちゃわちゃラジオ』の放送が決定した。

当日は10-FEETが3人で生放送する。番組では“あなたが目撃した京都大作戦珍場面”を募集中だ。これまでの名場面・珍場面も番組内で届けられるとのこと。

なお、放送時間限定で“京都大作戦チケット最終受付”も行われることが明らかとなった。＜京都大作戦 2026＞に参加する最後のチャンスになるとのことだ。

■802 BINTANG GARDEN『京都大作戦 10-FEETのわちゃわちゃラジオ』

放送日時：6月28日(日)21:00-22:00 ※生放送

放送局：FM802

DJ：10-FEET

番組URL：https://funky802.com/site/pickup_detail/8257

radiko URL：https://radiko.jp/share/?sid=802&t=20260628210000

▼メッセージ募集

「あなたが目撃した京都大作戦珍場面」を大募集

https://funky802.com/service/Request/index/member/1721

◾️＜京都大作戦2026 〜夏フェスキックオフ！情熱のパスを繋ぎな祭〜＞

7⽉4⽇(土) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ

7⽉5⽇(日) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ

open9:30 / start11:00 / 終演20:00予定

※⾬天決⾏ / 荒天中⽌ ▼出演者

【7⽉4⽇ 源⽒ノ舞台】

KUZIRA / くるり / サンボマスター / 10-FEET / Dragon Ash / マカロニえんぴつ / マキシマ ム ザ ホルモン / ヤバイTシャツ屋さん

【7⽉4⽇ ⽜若ノ舞台】

アルカラ / カライドスコープ / サバシスター / FOR A REASON / Paledusk / MARIO2BLOCK / May Forth

【7⽉5⽇ 源⽒ノ舞台】

coldrain / THE ORAL CIGARETTES / dustbox / w.o.d. / 10-FEET / ハルカミライ / HEY-SMITH / ROTTENGRAFFTY

【7⽉5⽇ ⽜若ノ舞台】

THE BAWDIES / ジ・エンプティ / JasonAndrew / the 奥⻭’s / HERO COMPLEX / FUJIBASE / Brown Basket

【鞍馬ノ間】※両日

＜京都大作戦杯2026＞EGOLA / 大阪籠球会 / SOMECITY OSAKA / TEAM ISHIKAWA / TEAM-S / TEAM TOHOKU / protein / Lock The North

＜エキシビションマッチ＞※大阪籠球会 vs 豪華ゲストチームによるエキシビションマッチ

・7/4(土)：東山高校バスケットボール部

・7/5(日)：京都ハンナリーズ

※50⾳順

※10-FEETは2⽇間とも出演

※アーティストは都合により変更になる場合がございます｡その際チケット代⾦の払戻しは⾏いませんので､予めご了承下さい｡ ▼チケット情報

通常札：2⽇通し券 22,000円(税込) / 1⽇券 11,000円(税込)

童札(わらべふだ)：2⽇通し券 11,000円(税込) / 1⽇券 5,500円(税込)

※童札は2026年7⽉時点で⼩学⽣(⽣年⽉⽇が2014年4⽉2⽇〜2020年4⽉1⽇)の⽅が申込み可能です。

※必ず⼤⼈の⽅(通常札・家族札購⼊者)と⼀緒にご来場ください。童札のみでの⼊場はできません。 ▼京都⼤作戦会員「はんなり会」

はんなり会の会員コースは年額・⽉額の2種類があり、年額会員向けには京都⼤作戦2026 来場時の特典として「レプリカ万能札」の進呈や「はんなり休憩処」を利⽤することができる。2026年からは会員サイトもリニューアル。さらなる会員コンテンツや京都⼤作戦2026 来場者へのサービスは随時追加されていく予定とのこと。

会員サイト：https://hannarikai.kyoto-daisakusen.kyoto/



（問：公演）サウンドクリエーター 06-6357-4400 / https://www.sound-c.co.jp/contact/

（問：チケット）ローソンチケットFAQ https://l-tike.com/mik2026faq/