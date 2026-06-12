日向坂46YouTube「日向坂ちゃんねる」『BRODY』8月号にて53ページ総力特集！巻頭には大野愛実が昆虫採集グラビアで登場

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6月23日発売の『BRODY』8月号が、「日向坂46×YouTube」をテーマにした大特集を実施。日向坂46の公式YouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」を軸に、53ページにわたってその魅力と軌跡を徹底的に掘り下げる。

■ファン必見の企画が目白押し

巻頭には大野愛実が「日向坂ちゃんねる」内の人気企画にちなんで、“昆虫採集”をテーマにしたグラビアで登場。実際に公園に行き生き物を観察するカットをはじめ、昆虫をモチーフにしたブローチと横たわる透明感あふれるカットなどを収録。グラビアに加え、虫採りを切り口にしたインタビューも掲載される。

続くページでは、「日向坂ちゃんねる」を盛り上げてきた野球企画や、新たに加入した5期生の企画会議インタビューを実施。山口陽世×石塚瑶季×高井俐香、大田美月×佐藤優羽の2組が、「日向坂ちゃんねる」での印象的な企画や撮影の裏話、そして今後挑戦してみたい企画について語り合った。

そして、大人気企画の「日向坂バレー部」潜入レポートも行った。部員である小坂菜緒、高橋未来虹（「高」は、はしごだかが正式表記）、森本茉莉、清水理央、正源司陽子、そして今回の収録で新たな部員となったメンバーを加え、練習の模様や、初めての対外試合を行う様子を徹底密着した。

さらに、「日向坂ちゃんねる」約3年分の動画を網羅したレビューページも収録。動画一覧とともにチャンネルの歩みを振り返ることができる構成となっている。加えて、『日向坂で会いましょう』（テレビ東京）でも動画制作を支える長尾真とYouTube担当マネージャーの対談インタビューや、おひさまが選ぶ名シーン集など、ファン必見の企画が目白押しだ。

また、今号では、メンバー全員へのアンケート企画を敢行。それぞれが考案した「やってみたいYouTube企画」を一挙掲載し、メンバーの発想力と個性が存分に感じられる内容となっている。ここでしか読めない貴重なアイデアの数々は、ぜひ誌面でチェックしよう。

日向坂46の5期生が「夜明け」をテーマにペアグラビア&インタビューに臨む新連載「革命前夜」の第2回には蔵盛妃那乃と鶴崎仁香が登場。夜の市街で撮影されたグラビアとそれぞれの目標や現在地について熱く語った対談インタビューが掲載されている。

さらに、白夜書房限定版表紙では、元 SKE48・古畑奈和、いぎなり東北産・吉瀬真珠がそれぞれ登場。誌面では、元SKE48・古畑奈和のグラビアインタビューをはじめ、山崎あみ、いぎなり東北産・吉瀬真珠のグラビアインタビュー、後藤真希の巻末インタビュー特集なども充実の内容となっている。

■書籍情報

2026.06.23 ON SALE

『BRODY』2026年8月号

■関連リンク

「日向坂ちゃんねる」公式YouTube

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com/s/official/?ima=0000