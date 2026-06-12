「日経225先物」手口情報（12日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万5287枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月12日の日経225先物期近（2026年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5287枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15287( 15233)
ソシエテジェネラル証券 8540( 8540)
バークレイズ証券 7997( 7997)
ゴールドマン証券 1421( 1378)
サスケハナ・ホンコン 1280( 1280)
SBI証券 2761( 1267)
松井証券 1129( 1129)
日産証券 957( 957)
楽天証券 1531( 783)
モルガンMUFG証券 583( 583)
JPモルガン証券 492( 492)
HSBC証券 417( 417)
シティグループ証券 406( 346)
UBS証券 272( 272)
野村証券 264( 264)
ビーオブエー証券 213( 213)
フィリップ証券 185( 185)
インタラクティブ証券 183( 183)
三菱UFJ証券 198( 172)
三菱UFJeスマート 217( 145)
みずほ証券 1969( 0)
BNPパリバ証券 6( 0)
◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 29( 29)
ABNクリアリン証券 29( 29)
SBI証券 13( 11)
フィリップ証券 4( 4)
楽天証券 5( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15287( 15233)
ソシエテジェネラル証券 8540( 8540)
バークレイズ証券 7997( 7997)
ゴールドマン証券 1421( 1378)
サスケハナ・ホンコン 1280( 1280)
SBI証券 2761( 1267)
松井証券 1129( 1129)
日産証券 957( 957)
楽天証券 1531( 783)
モルガンMUFG証券 583( 583)
JPモルガン証券 492( 492)
HSBC証券 417( 417)
シティグループ証券 406( 346)
UBS証券 272( 272)
野村証券 264( 264)
ビーオブエー証券 213( 213)
フィリップ証券 185( 185)
インタラクティブ証券 183( 183)
三菱UFJ証券 198( 172)
三菱UFJeスマート 217( 145)
みずほ証券 1969( 0)
BNPパリバ証券 6( 0)
◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 29( 29)
ABNクリアリン証券 29( 29)
SBI証券 13( 11)
フィリップ証券 4( 4)
楽天証券 5( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース