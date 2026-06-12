宇多田ヒカル×甲本ヒロト表紙の特別号配布へ 「パッパパラダイス」発売記念で全国タワレコ企画
宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」の7インチアナログレコード盤発売を記念して、全国のタワーレコードでキャンペーンが開催される。
【画像】抽選で10人！ほしい！宇多田ヒカル×甲本ヒロトB1ポスター
24日にリリースされる同作には、甲本ヒロトをゲストに迎えた「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」も収録。タワーレコード全店で強力プッシュする企画「タワラブ！」のフィーチャーアーティストとして、23日より全国のタワーレコードでコラボレーション展開が実施される。
期間中は、宇多田ヒカル×甲本ヒロト「タワラブ！」B1ポスターを、タワーレコードおよびTOWER RECORDS mini全店で掲出。対象商品となる宇多田ヒカル『パッパパラダイス』購入者に抽選で10人に同ポスターがプレゼントされる。
また、宇多田と甲本が表紙を飾るフリーマガジン『TOWER PLUS+』特別号も配布される。中面には、宇多田とのコラボレーションになぜ甲本が必要だったのか、エンディング主題歌として起用されているアニメ『ちびまる子ちゃん』との共通点から紐解くレビューが掲載される。
さらに、同日発売のUtada『エキソドス』『ディス・イズ・ザ・ワン』のリマスター再発盤を含むキャンペーン対象商品の購入者に、先着で宇多田ヒカル「タワラブ！スマホサイズステッカー」をプレゼントする旧譜キャンペーンも実施される。なお、『パッパパラダイス』は旧譜キャンペーンの対象外となる。
加えて、7月1日には東京・タワーレコード渋谷店6F TOWER VINYL SHIBUYA特設スペースで、リリース記念DJイベントの開催も決定。DJ KENTAとDJ KEKKEが、この日限りのパフォーマンスを披露する。
【画像】抽選で10人！ほしい！宇多田ヒカル×甲本ヒロトB1ポスター
24日にリリースされる同作には、甲本ヒロトをゲストに迎えた「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」も収録。タワーレコード全店で強力プッシュする企画「タワラブ！」のフィーチャーアーティストとして、23日より全国のタワーレコードでコラボレーション展開が実施される。
また、宇多田と甲本が表紙を飾るフリーマガジン『TOWER PLUS+』特別号も配布される。中面には、宇多田とのコラボレーションになぜ甲本が必要だったのか、エンディング主題歌として起用されているアニメ『ちびまる子ちゃん』との共通点から紐解くレビューが掲載される。
さらに、同日発売のUtada『エキソドス』『ディス・イズ・ザ・ワン』のリマスター再発盤を含むキャンペーン対象商品の購入者に、先着で宇多田ヒカル「タワラブ！スマホサイズステッカー」をプレゼントする旧譜キャンペーンも実施される。なお、『パッパパラダイス』は旧譜キャンペーンの対象外となる。
加えて、7月1日には東京・タワーレコード渋谷店6F TOWER VINYL SHIBUYA特設スペースで、リリース記念DJイベントの開催も決定。DJ KENTAとDJ KEKKEが、この日限りのパフォーマンスを披露する。