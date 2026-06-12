中島健人、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』レッドカーペット公式インタビュアーに決定
13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のレッドカーペットの模様を生放送する『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ』（NHK BS）の公式インタビュアーに、同授賞式のアンバサダーを務める中島健人が決定した。
【全身ショット】スタイリッシュ！さすがのスタイルでジャケットを着こなした中島健人
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ』では、授賞式直前のレッドカーペットに登場するアーティストたちの中継・インタビューのほか、授賞式の見どころなどを放送する。
中島は公式インタビュアーとして、レッドカーペットに続々と登場するアーティストたちに直撃インタビューを実施する。
東京のスタジオには、昨年に引き続き、お笑いタレントのヒコロヒーや音楽ジャーナリストの柴那典氏が参加。さらに、レッドカーペット会場からは、お笑いコンビのニューヨークがレポーターとして参加し、レッドカーペットを盛り上げる。
「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる『MUSIC AWARDS JAPAN』は、13日にTOYOTA ARENA TOKYOで第2回の授賞式を開催する。授賞式の模様はNHKで生放送されるほか、YouTubeで全世界配信（一部地域を除く）される。さらに、Lemino、ABEMA、radikoでもライブ配信を実施。Spotify、TikTok、X、YouTubeなどのSNSプラットフォームではショートコンテンツも展開される。
【テレビ放送予定】
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ
6月13日（土） 午後6時〜午後7時30分
放送：NHK BS／NHK BSプレミアム4K
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部
6月13日（土） 午後7時30分〜午後8時55分
放送：NHK総合／NHK BSプレミアム4K
※NHK ONEで同時配信・1週間見逃し配信あり
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部
6月13日（土） 午後9時30分〜午後10時50分
放送：NHK総合／NHK BSプレミアム4K
※NHK ONEで同時配信・1週間見逃し配信あり
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony
6月13日（土） 午後1時〜午後4時
放送：東京MX
【YouTubeライブ配信予定】
6月13日（土）
午後1時〜『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony』
午後7時30分〜『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony』
【Lemino ライブ配信予定】
6月13日（土）
午後1時〜『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony』
午後7時30分〜『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony』
※後日アーカイブ配信あり
【ABEMA ライブ配信予定】
6月13日（土） 午後0時30分〜イベント終了まで
※ABEMA内「MAJチャンネル」
【radiko ライブ配信予定】
6月13日（土）
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony』
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony』
※radiko特別プログラム『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 AUDIO LIVE』にて
※ライブ配信・1週間タイムフリー配信あり
【全身ショット】スタイリッシュ！さすがのスタイルでジャケットを着こなした中島健人
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ』では、授賞式直前のレッドカーペットに登場するアーティストたちの中継・インタビューのほか、授賞式の見どころなどを放送する。
東京のスタジオには、昨年に引き続き、お笑いタレントのヒコロヒーや音楽ジャーナリストの柴那典氏が参加。さらに、レッドカーペット会場からは、お笑いコンビのニューヨークがレポーターとして参加し、レッドカーペットを盛り上げる。
「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる『MUSIC AWARDS JAPAN』は、13日にTOYOTA ARENA TOKYOで第2回の授賞式を開催する。授賞式の模様はNHKで生放送されるほか、YouTubeで全世界配信（一部地域を除く）される。さらに、Lemino、ABEMA、radikoでもライブ配信を実施。Spotify、TikTok、X、YouTubeなどのSNSプラットフォームではショートコンテンツも展開される。
【テレビ放送予定】
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ
6月13日（土） 午後6時〜午後7時30分
放送：NHK BS／NHK BSプレミアム4K
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部
6月13日（土） 午後7時30分〜午後8時55分
放送：NHK総合／NHK BSプレミアム4K
※NHK ONEで同時配信・1週間見逃し配信あり
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部
6月13日（土） 午後9時30分〜午後10時50分
放送：NHK総合／NHK BSプレミアム4K
※NHK ONEで同時配信・1週間見逃し配信あり
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony
6月13日（土） 午後1時〜午後4時
放送：東京MX
【YouTubeライブ配信予定】
6月13日（土）
午後1時〜『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony』
午後7時30分〜『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony』
【Lemino ライブ配信予定】
6月13日（土）
午後1時〜『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony』
午後7時30分〜『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony』
※後日アーカイブ配信あり
【ABEMA ライブ配信予定】
6月13日（土） 午後0時30分〜イベント終了まで
※ABEMA内「MAJチャンネル」
【radiko ライブ配信予定】
6月13日（土）
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony』
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony』
※radiko特別プログラム『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 AUDIO LIVE』にて
※ライブ配信・1週間タイムフリー配信あり