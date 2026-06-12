お笑いコンビ・アンジャッシュ児嶋一哉（53）が12日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に生出演。昼の生放送中の発言に、スタジオが騒然となった。

この日は、「華の女子御三家SP」として番組が進行。”共学にはない女子校文化”として、名門・雙葉学園出身のフリーアナウンサー高橋真麻が「好きな先輩の○○をもらう」というクイズを出した。すると児嶋は「当てちゃっていい？」と挙手。そして「陰毛でしょ？これ」と回答。児嶋の発言に共演者は「なんで？」「どういうこと？」「ちょっと…」「お昼の番組…」と困惑。

児嶋は「はやったもん」と答えるが、「どういうこと？」「何それ？」と共演者の視線が集まった。その反応に児嶋は「違う、違う、違う。そういうんじゃない」と動揺、「好きな人とかの陰毛をもらって、生徒手帳に入れると運気が上がるとか」と説明した。

しかし共演者からは「何を言ってるの？」「おまわりさーん、こいつです！」「何この人」「今日でテレビ辞めようとしてる？」とツッコミが続出。児嶋は「違う、違う。下ネタじゃなくて。本当にあったの」と弁明。出身地を聞かれると、「八王子だけど、都市伝説的にあったの。本当にあったんだって！」と必死に説明、CMに入った。

CMが明けるとハライチ澤部佑と小室瑛莉子アナウンサーが神妙な面持ちで「先ほど、不適切な発言があったことをおわびして訂正いたします」「申し訳ありませんでした」と頭を下げ、謝罪した。

児嶋は「ごめんなさい、お昼じゃなかったね。ウソじゃないんだって、本当だったの。言う必要ない。何年芸人やってんだか、生放送で。34年目で言うことじゃない。何やってんだおれ」と反省をし、「もう、チャックおれ」と口を閉じるポーズをし、笑いを誘った。