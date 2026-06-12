◎経済統計・イベントなど

◇６月１５日

１３：３０　日・第３次産業活動指数
１８：００　ユーロ・鉱工業生産
１８：００　ユーロ・貿易収支
２１：３０　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数
２２：１５　米・鉱工業生産
２２：１５　米・設備稼働率
２３：００　米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数
※日・日銀金融政策決定会合（１日目）
※Ｇ７サミット（主要７カ国首脳会議，１７日まで）

◇６月１６日

１１：００　中・小売売上高
１１：００　中・工業生産高
１１：００　中・固定資産投資
１１：００　中・不動産開発投資
１３：３０　豪・豪中央銀行が政策金利発表
１８：００　独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１８：００　ユーロ・ＺＥＷ景況感調査
２１：３０　米・輸出入物価指数
２１：３０　米・住宅着工件数
２１：３０　米・建設許可件数
※日・日銀金融政策決定会合（２日目）終了後政策金利発表
※日・閣議
※米・２０年物国債入札
※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目
※インドネシア市場が休場

◇６月１７日

０８：５０　日・貿易統計
０８：５０　日・機械受注
１５：００　英・消費者物価指数
１５：００　英・小売物価指数
１６：１５　日・訪日外国人客数
１８：００　ユーロ・消費者物価指数（改定値）
２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０　米・小売売上高
２３：００　米・企業在庫
２３：００　米・住宅販売保留指数
※マレーシア市場が休場

◇６月１８日

０３：００　米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）結果発表
０３：３０　米・ウォーシュＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が会見
０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０　日・１年物国庫短期証券の入札
１５：００　英・失業率
１５：００　英・失業保険申請件数
１７：００　ユーロ・経常収支
１８：００　ユーロ・建設支出
２０：００　英・ＢＯＥ（英中央銀行）政策金利発表
２０：００　英・ＭＰＣ（英中央銀行金融政策委員会）議事要旨
２１：３０　米・新規失業保険申請件数
２１：３０　米・失業保険継続受給者数
２１：３０　米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２３：００　米・景気先行指標総合指数

◇６月１９日

０５：００　米・対米証券投資
０８：０１　英・ＧＦＫ消費者信頼感調査
０８：３０　日・全国消費者物価指数
０８：５０　日・日銀金融政策決定会合議事要旨
１０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札
１５：００　独・生産者物価指数
１５：００　英・小売売上高
※日・閣議
※ジューンティーンス（奴隷解放記念日）の祝日で米国市場が休場
※中国，香港，台湾市場が休場

◎決算発表・新規上場など

○６月１５日

決算発表：ベルグアース<1383>，土屋ＨＤ<1840>，学びエイド<184A>，ＣＡＩＣＡＤ<2315>，ホドルワン<2345>，ブラス<2424>，テラドローン<278A>，ツクルバ<2978>，Ｈａｍｅｅ<3134>，ジェネパ<3195>，Ｔ－ＢＡＳＥ<3415>，アセンテック<3565>，システムディ<3804>，ＷＨＤＣ<3823>，Ｍマート<4380>，クラシコ<442A>，サンバイオ<4592>，ヒュマメイド<456A>，パーク２４<4666>，ＴＯブックス<500A>，トリプラ<5136>，テクノロジー<5248>，犬猫生活<556A>，共和工業<5971>，多摩川ＨＤ<6838>，プロレド<7034>，Ｆインタ<7050>，クラシコム<7110>，マツモト<7901>，レボリュー<8894>，ギフトＨＤ<9279>ほか

○６月１６日

※東証グロース上場：ＧＯ<581A>

○６月１９日

決算発表：サツドラＨＤ<3544>，コーセル<6905>

出所：MINKABU PRESS