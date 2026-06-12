来週の主なマーケットイベント
◎経済統計・イベントなど
◇６月１５日
１３：３０ 日・第３次産業活動指数
１８：００ ユーロ・鉱工業生産
１８：００ ユーロ・貿易収支
２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数
２２：１５ 米・鉱工業生産
２２：１５ 米・設備稼働率
２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数
※日・日銀金融政策決定会合（１日目）
※Ｇ７サミット（主要７カ国首脳会議，１７日まで）
◇６月１６日
１１：００ 中・小売売上高
１１：００ 中・工業生産高
１１：００ 中・固定資産投資
１１：００ 中・不動産開発投資
１３：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利発表
１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１８：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査
２１：３０ 米・輸出入物価指数
２１：３０ 米・住宅着工件数
２１：３０ 米・建設許可件数
※日・日銀金融政策決定会合（２日目）終了後政策金利発表
※日・閣議
※米・２０年物国債入札
※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目
※インドネシア市場が休場
◇６月１７日
０８：５０ 日・貿易統計
０８：５０ 日・機械受注
１５：００ 英・消費者物価指数
１５：００ 英・小売物価指数
１６：１５ 日・訪日外国人客数
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０ 米・小売売上高
２３：００ 米・企業在庫
２３：００ 米・住宅販売保留指数
※マレーシア市場が休場
◇６月１８日
０３：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）結果発表
０３：３０ 米・ウォーシュＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が会見
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札
１５：００ 英・失業率
１５：００ 英・失業保険申請件数
１７：００ ユーロ・経常収支
１８：００ ユーロ・建設支出
２０：００ 英・ＢＯＥ（英中央銀行）政策金利発表
２０：００ 英・ＭＰＣ（英中央銀行金融政策委員会）議事要旨
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２３：００ 米・景気先行指標総合指数
◇６月１９日
０５：００ 米・対米証券投資
０８：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査
０８：３０ 日・全国消費者物価指数
０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合議事要旨
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１５：００ 独・生産者物価指数
１５：００ 英・小売売上高
※日・閣議
※ジューンティーンス（奴隷解放記念日）の祝日で米国市場が休場
※中国，香港，台湾市場が休場
◎決算発表・新規上場など
○６月１５日
決算発表：ベルグアース<1383>，土屋ＨＤ<1840>，学びエイド<184A>，ＣＡＩＣＡＤ<2315>，ホドルワン<2345>，ブラス<2424>，テラドローン<278A>，ツクルバ<2978>，Ｈａｍｅｅ<3134>，ジェネパ<3195>，Ｔ－ＢＡＳＥ<3415>，アセンテック<3565>，システムディ<3804>，ＷＨＤＣ<3823>，Ｍマート<4380>，クラシコ<442A>，サンバイオ<4592>，ヒュマメイド<456A>，パーク２４<4666>，ＴＯブックス<500A>，トリプラ<5136>，テクノロジー<5248>，犬猫生活<556A>，共和工業<5971>，多摩川ＨＤ<6838>，プロレド<7034>，Ｆインタ<7050>，クラシコム<7110>，マツモト<7901>，レボリュー<8894>，ギフトＨＤ<9279>ほか
○６月１６日
※東証グロース上場：ＧＯ<581A>
○６月１９日
決算発表：サツドラＨＤ<3544>，コーセル<6905>
出所：MINKABU PRESS
◇６月１５日
１３：３０ 日・第３次産業活動指数
１８：００ ユーロ・鉱工業生産
１８：００ ユーロ・貿易収支
２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数
２２：１５ 米・鉱工業生産
２２：１５ 米・設備稼働率
２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数
※日・日銀金融政策決定会合（１日目）
※Ｇ７サミット（主要７カ国首脳会議，１７日まで）
◇６月１６日
１１：００ 中・小売売上高
１１：００ 中・工業生産高
１１：００ 中・固定資産投資
１１：００ 中・不動産開発投資
１３：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利発表
１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１８：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査
２１：３０ 米・輸出入物価指数
２１：３０ 米・住宅着工件数
２１：３０ 米・建設許可件数
※日・日銀金融政策決定会合（２日目）終了後政策金利発表
※日・閣議
※米・２０年物国債入札
※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目
※インドネシア市場が休場
◇６月１７日
０８：５０ 日・貿易統計
０８：５０ 日・機械受注
１５：００ 英・消費者物価指数
１５：００ 英・小売物価指数
１６：１５ 日・訪日外国人客数
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０ 米・小売売上高
２３：００ 米・企業在庫
２３：００ 米・住宅販売保留指数
※マレーシア市場が休場
◇６月１８日
０３：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）結果発表
０３：３０ 米・ウォーシュＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が会見
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札
１５：００ 英・失業率
１５：００ 英・失業保険申請件数
１７：００ ユーロ・経常収支
１８：００ ユーロ・建設支出
２０：００ 英・ＢＯＥ（英中央銀行）政策金利発表
２０：００ 英・ＭＰＣ（英中央銀行金融政策委員会）議事要旨
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２３：００ 米・景気先行指標総合指数
◇６月１９日
０５：００ 米・対米証券投資
０８：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査
０８：３０ 日・全国消費者物価指数
０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合議事要旨
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１５：００ 独・生産者物価指数
１５：００ 英・小売売上高
※日・閣議
※ジューンティーンス（奴隷解放記念日）の祝日で米国市場が休場
※中国，香港，台湾市場が休場
○６月１５日
決算発表：ベルグアース<1383>，土屋ＨＤ<1840>，学びエイド<184A>，ＣＡＩＣＡＤ<2315>，ホドルワン<2345>，ブラス<2424>，テラドローン<278A>，ツクルバ<2978>，Ｈａｍｅｅ<3134>，ジェネパ<3195>，Ｔ－ＢＡＳＥ<3415>，アセンテック<3565>，システムディ<3804>，ＷＨＤＣ<3823>，Ｍマート<4380>，クラシコ<442A>，サンバイオ<4592>，ヒュマメイド<456A>，パーク２４<4666>，ＴＯブックス<500A>，トリプラ<5136>，テクノロジー<5248>，犬猫生活<556A>，共和工業<5971>，多摩川ＨＤ<6838>，プロレド<7034>，Ｆインタ<7050>，クラシコム<7110>，マツモト<7901>，レボリュー<8894>，ギフトＨＤ<9279>ほか
○６月１６日
※東証グロース上場：ＧＯ<581A>
○６月１９日
決算発表：サツドラＨＤ<3544>，コーセル<6905>
出所：MINKABU PRESS