同じ三角ネックでもけっこう違った！ テーラーは“操作性”、オデッセイは“オートマ”寄りだった【そっくりパター検証】

同じ三角ネックでもけっこう違った！ テーラーは“操作性”、オデッセイは“オートマ”寄りだった【そっくりパター検証】