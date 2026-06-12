同じ三角ネックでもけっこう違った！ テーラーは“操作性”、オデッセイは“オートマ”寄りだった【そっくりパター検証】
多種多様な形状のモデルが揃うパターだが、中には異なるメーカーが似た形状、コンセプトの製品をリリースしているケースが少なくない。今回はそんな『そっくり』なパターを集めて、共通点や違いを徹底検証した。
【試打結果】三角ネックを比較！ 『トライビーム』は打感がソフトで、『トラス』はコロがりがゆっくり
◇ ◇ ◇【筒】今回比較するパターは、オデッセイ『Ai-DUAL トライビーム DW CS』とテーラーメイド『システム2 デルモンテTB2 トラスセンター』です。どちらも三角ネックのセンターシャフトモデルですね。【小坂】フェースを2点で支える三角ネックは、ブレードの寛容性をマレット並みに向上させてくれます。一方で、ネックの幅が広いぶん、アドレス時にボールにかぶってしまい、見にくくなるというのはややデメリットです。【筒】アドレス時のヘッドの形状やボールの視認性を向上させるためだと思いますが、テーラーメイドは三角ネックのセンターシャフトモデルの設計を大きく変更しました。【小坂】今回打ち比べてみて意外だったのはネックの幅が広い『システム2』の方が操作性重視で、オデッセイ『トライビーム』はオートマ感が強かったことです。【筒】ブレード型に寛容性をプラスしながら、振り感も変えられる三角ネックは新世代の定番のひとつになるはずですね。▼オデッセイ『Ai-DUAL トライビーム DW CS』の試打評価【筒】ヘッドの奥行きのぶん、オートマ感が強く、方向安定性が高いです。ミスヒットでもコロがりのブレが小さく、距離が合いやすいです。【小坂】ネックが高いぶん、ボールがしっかり見えて構えやすいです。打感は非常にソフトですが、ボールの伸びが強く、しっかりカップに届いてくれます。▼テーラーメイド『システム2 デルモンテTB2 トラスセンター』の試打評価【筒】ツートーンのヘッドでフェース向きをセットしやすい。三角ネックの効果で軌道を安定させつつ、感覚を生かしてタッチが出せます。【小坂】打音がしっかり鳴るので、打感がソリッドに感じられます。ボールはゆっくりコロがるイメージで飛び過ぎないので、オーバーしがちな人に合います。■試打・解説筒 康博つつ・やすひろ／過去の名器から最新クラブまで豊富過ぎる知識を持つ通称“ギアコーチ”。ドライバーのHSは40m/s。インドアゴルフレンジKz亀戸店で日々アマチュアの悩みに応える小坂圭司こさか・けいじ／インドアゴルフレンジKz亀戸店支配人。所属コースでクラブチャンピオンになった経験を持つトップアマ。HS50m/sで飛距離は300ヤードを超える◇ ◇ ◇最近似たパターが多過ぎない？ 違いを知りたい人は関連記事「似ているけど違いってあるの？ 先発&後発“そっくり”パター試打評価一覧」をチェック！
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